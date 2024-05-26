Наркокурьера с примотанным к телу свертком мефедрона поймали на вокзале в Москве

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Злоумышленника остановили сотрудники транспортной полиции. По внешним признакам мужчина был в состоянии опьянения, пояснили в ведомстве.

При проверке документов у него уточнили про наличие запрещенных веществ. После утвердительного ответа мужчину доставили в дежурную часть.

При личном досмотре у него под одеждой обнаружили сверток с неизвестным веществом, примотанный к телу скотчем. Экспертиза показала, что в свертке был мефедрон общим весом свыше килограмма.

Задержанный - 25-летний безработный житель Смоленской области. Против него возбудили дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Сейчас он находится под стражей.