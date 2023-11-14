14 ноября 2023, 09:46

Наркокурьер с 2 кг наркотиков пытался сбежать от подмосковных полицейских

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В Раменском городском округе остановили автомобиль каршеринга. У водителя нашли два килограмма синтетических наркотиков. Мужчина пытался сбежать, но его схватили и отправили в изолятор, сообщило Главное управление МВД России по Московской области.

Патрульно-постовая служба остановила автомобиль каршеринга в деревне Верея. Во время проверки документов 31-летний водитель родом из Ярославской области сильно нервничал. Когда полицейские решили досмотреть его вещи, мужчина вышел из машины и попытался сбежать.

Его догнали, а в сумке нашли сверток с веществом светлого цвета - по результатам анализа, больше двух килограммов синтетического наркотика. Мужчина вез запрещенное вещество в Люберецкий городской округ.

Наркокурьера задержали и возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК России «Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Раменский горсуд постановил заключить его под стражу.

На юго-западе Москвы госавтоинспекторы остановили такси, которое перевозило пассажиров с партией наркотиков. У них изъяли около двух килограммов психотропного вещества.

Наркотики Люберцы Полиция Раменское
14 ноября 2023, 09:42
Московский суд арестовал россиянина Прутченкова по делу о госизмене
РИА «Новости»
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Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина Прутченкова по делу о госизмене. Мужчине грозит до 20 лет колонии, если он признает свою вину, передал ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ и избрал в отношении Прутченкова, подозреваемого по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации (госизмена), меру пресечения в виде заключения под стражу», - сказали в суде.

Других подробностей дела не раскрыли, так как материалы расследования засекречены.

В пятницу, 10 ноября, в Лефортовский суд Москвы поступили материалы дела в отношении некоего Блинова Г.А., подозреваемого в госизмене. ФСБ ходатайствовала о его аресте.

Суд Москва 2023
14 ноября 2023, 09:23
Екатеринбургский школьник зарезал свою возлюбленную и ее мать
РИА «Новости»
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Подросток в Екатеринбурге жестоко расправился со своей девушкой и ее матерью. Сначала 16-летний юноша зарезал 14-летнюю возлюбленную, а затем и ее родительницу, написал Telegram-канал Shot.

Двойное убийство произошло в квартире в Железнодорожном районе, где жила восьмиклассница с мамой. Подросток был в гостях у подруги. Однако пара разругалась и молодой человек схватился за нож и трижды ударил им девушку.

Затем юноша дождался, когда 62-летняя мать школьницы вернется домой, и убил ее. После подросток взял банковскую карту погибшей, снял с нее 20 тысяч рублей и отправился на прогулку с другом. Товарищу школьник сообщил о произошедшем, тот обещал никому не говорить об этом, но после рассказал старшему брату подростка. Он вызвал полицию.

«Подросток уже дал признательные показания. Сейчас с ним общаются следователи», - написал канал.

Ранее подросток в Белгородской области вместе с подругой убил свою бабушку мотыгой , когда та не разрешила ему пойти на прогулку. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело, задержали подозреваемых и предъявили им обвинение.

Убийства Школьники
14 ноября 2023, 00:46
Посетитель бара в Петербурге открыл стрельбу из-за отказа женщины
Freepik
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Мужчина в баре Санкт-Петербурга начал стрельбу после отказа женщины в знакомстве. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

Это случилось на проспекте Просвещения, 30-летнему посетителю понравилась дама за соседним столиком. Подозреваемый выпил алкогольный напиток и пошел знакомиться с девушкой, но та отказала потенциальному кавалеру.

Мужчине не понравилось поведение незнакомки, поэтому он достал пистолет и начал угрожать ей. Работники бара пытались успокоить разъяренного гостя, но тот не унимался. В какой-то момент подозреваемый выстрелил из пневматики в сторону входной двери.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Вооруженного посетителя доставили в отдел для выяснения обстоятельств. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее житель Ленинградской области открыл стрельбу в автобусе. Один из пассажиров получил ранение, его госпитализировали. Нападавший после произошедшего сам сдался полиции.

Санкт-Петербург Стрельба
14 ноября 2023, 00:39
Уголовное дело возбудили в Ленобласти после избиения школьницы, занявшей детские качели
pxhere.com
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Жительница Ленинградской области и ее племянник стали фигурантами уголовного дела после избиения 15-летней школьницы на детской площадке в поселке Яльгелево. Об этом сообщили в региональном следственном управлении.

По данным правоохранителей, подозреваемые находились в состоянии наркотического опьянения. Они поочередно нанесли удары девочке-подростку. Против женщины 1982 года рождения и юноши 2004 года рождения возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Молодого человека, напавшего на девушку, задержали 13 ноября. По словам очевидца, юноша и его тетя сделали занявшей детские качели школьнице замечание, на что та якобы отреагировала агрессивно.

Прокуратура взяла на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Подробности избиения девочки выясняются. Поводом для проверки послужило видео, на котором парень в черной куртке бил школьницу ногами и руками.

Уголовное дело Дети Ленинградская область

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