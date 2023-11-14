Наркокурьер с 2 кг наркотиков пытался сбежать от подмосковных полицейских

Патрульно-постовая служба остановила автомобиль каршеринга в деревне Верея. Во время проверки документов 31-летний водитель родом из Ярославской области сильно нервничал. Когда полицейские решили досмотреть его вещи, мужчина вышел из машины и попытался сбежать.

Его догнали, а в сумке нашли сверток с веществом светлого цвета - по результатам анализа, больше двух килограммов синтетического наркотика. Мужчина вез запрещенное вещество в Люберецкий городской округ.

Наркокурьера задержали и возбудили уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК России «Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». Раменский горсуд постановил заключить его под стражу.

На юго-западе Москвы госавтоинспекторы остановили такси, которое перевозило пассажиров с партией наркотиков. У них изъяли около двух килограммов психотропного вещества.