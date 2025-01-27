Наркодилеры провели рекламную кампанию для поиска закладчиков среди подростков

По данным журналистов, главной целевой аудиторией рассылки стали подростки в возрасте от 14 до 16 лет, так как они не подлежат уголовной ответственности за сбыт запрещенных веществ.

Данные о школьниках наркодельцы скупили в крупных чат-ботах в Telegram и использовали полученные контакты для массовой рассылки.

По подсчетам редакции, сообщение о предложении поработать закладчиком получили более миллиона подростков. Кроме того, подобные спам-сообщения через мессенджер рассылают работающие в даркнете рекламные агентства.

Осведомленный источник в беседе с журналистами заявил, что наркодилеры в объявлениях указывали, что принимают на работу детей любого возраста. Он пояснил, что количество площадок по торговле запрещенными веществами выросло, а курьеров не хватает.

В конце сентября прошлого года курганские полицейские задержали 17-летнего подростка, у которого нашли несколько свертков с наркотиками. В ходе допроса юноша признался, что планировал сбыть запрещенные вещества при помощи закладок. Против подростка завели уголовное дело.