27 января 2025, 12:40

Наркодилеры провели рекламную кампанию для поиска закладчиков среди подростков

РИА «Новости»
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Масштабную рекламную рассылку в Telegram с предложением поработать закладчиками провели среди российских школьников крупнейшие площадки по продаже наркотиков. Об этом сообщили «Известия» по итогам изучения данных в даркнете.

По данным журналистов, главной целевой аудиторией рассылки стали подростки в возрасте от 14 до 16 лет, так как они не подлежат уголовной ответственности за сбыт запрещенных веществ.

Данные о школьниках наркодельцы скупили в крупных чат-ботах в Telegram и использовали полученные контакты для массовой рассылки.

По подсчетам редакции, сообщение о предложении поработать закладчиком получили более миллиона подростков. Кроме того, подобные спам-сообщения через мессенджер рассылают работающие в даркнете рекламные агентства.

Осведомленный источник в беседе с журналистами заявил, что наркодилеры в объявлениях указывали, что принимают на работу детей любого возраста. Он пояснил, что количество площадок по торговле запрещенными веществами выросло, а курьеров не хватает.

В конце сентября прошлого года курганские полицейские задержали 17-летнего подростка, у которого нашли несколько свертков с наркотиками. В ходе допроса юноша признался, что планировал сбыть запрещенные вещества при помощи закладок. Против подростка завели уголовное дело.

Наркотики Россия Школьники
27 января 2025, 07:37
Бастрыкину доложат о ходе проверки после нападения собак на детей под Курском
Freepik
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Глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки после нападения собак на детей в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«Глава ведомства поручил <…> представить доклад о ходе доследственной проверки и установленных обстоятельствах», - заявили в СК.

Ранее в Следкоме по Курской области сообщили , что в январе на троих детей в регионе напали бездомные собаки. Пострадавшие в этот момент гуляли на улице. После этого правоохранители начали проверку по признакам преступления по статье о халатности.

Несколько дней назад стая бродячих собак напала на женщину около мусорного полигона под Новосибирском. Пострадавшая скончалась на месте из-за множества укусов. После случившегося возбудили уголовное дело. Стражи порядка установят ответственных за отлов бездомных животных.

Уголовное дело Дети Преступления Женщины Собаки Россия Животные Курская область
25 января 2025, 22:17
Подозреваемого в убийстве женщины и двоих детей задержали в Марий Эл
РИА «Новости»
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В Республике Марий Эл задержали подозреваемого в убийстве женщины и двоих ее малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Следствие продолжает расследование уголовного дела по статье «Убийство двух или более лиц, включая малолетнего». Тела женщины и двух ее детей обнаружили 25 января в квартире в городе Звенигово.

«Следователями СКР по подозрению в совершении этого преступления был задержан сожитель потерпевшей, причастность которого была установлена в ходе проведенных первоначальных следственных действий», - сообщили в ведомстве.

Криминалисты и следователи продолжают следственные действия и сбор доказательной базы.

Уголовное дело Убийства Дети Преступления Женщины Республика Марий Эл
25 января 2025, 15:59
Житель Москвы распылил в лицо контроллеру аэрозольный баллончик
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Житель Москвы, ехавший на трамвае зайцем, напал на контролера, которая попросила его предъявить документы об оплате проезда. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По ее данным, пассажир распылил в лицо старшего инспектора-контролера аэрозольный баллончик. Нападавшим оказался уже имеющий судимость мужчина. Против него возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

«В ответ на законное требование представителя власти о предъявлении документов, подтверждающих факт оплаты проезда, распылил содержимое аэрозольного баллончика в лицо женщине», - отметили в пресс-службе.

Останкинская межрайонная прокуратура взяла на контроль привлечение мужчины к уголовной ответственности.

Ранее петербуржец пожаловался, что водитель, кондуктор и контролер избили его в автобусе. По словам мужчины, его выкинули из автобуса, и в результате он получил травмы плеча и колена.

Прокуратура РФ Москва
25 января 2025, 11:06
Бандиты в Кении взяли в плен трех российских туристов и потребовали выкуп
Unsplash
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Кенийские мошенники взяли в плен трех российских путешественников, которые хотели снять жилье. За освобождение бандиты требовали два миллиона рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По его данным, мужчины интересовались арендой дома в городе Момбаса. Путешественники списались с хозяином жилья и договорились о встрече. Когда они приехали, чтобы осмотреть дом, злоумышленники их заперли и стали вымогать выкуп в размере двух миллионов рублей. Полиция задержала бандитов и отправила их в изолятор временного содержания.

Mash отметил, что россиян массово обманывают во время секс-туров в Кению. В качестве примера он сообщил о случае, когда туристы не сошлись в цене с местными проститутками. Сутенеры заперли мужчин в доме, пока те не отдали требуемую сумму.

Ранее на российского путешественника на пляже в Таиланде напала местная жительница. Ей показалось, что турист снимает ее на камеру.

Африка Туризм

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