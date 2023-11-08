Напавший на прохожих с мачете житель Люберец подпал под уголовное дело

В ведомстве напомнили, что фигурант напал на женщину и 14-летнего подростка днем в среду 8 ноября, около здания судебных приставов. Оба пострадавших получили резаные раны.

Свидетелями происшествия стал судебный пристав и сотрудник управления исполнения наказаний. Они обезвредили и задержали нападавшего.

Получивших ранения женщину и ребенка забрали прибывшие на место врачи скорой помощи. Подозреваемый также находится в больнице. Все обстоятельства происшествия сейчас устанавливают криминалисты, которые назначат необходимые экспертизы.

Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поставил ход расследования на контроль в центральном главке.

Он поручил главе подмосковного управления Александру Старикову представить полный доклад о происшествии и принятых мерах.

Очевидцы происшествия в беседе с «360» заявили, что после нападения на женщину с ребенком вооруженный мужчина пытался сбежать, но попал под машину, а после в него выстрелил судебный пристав. Это сообщение подтвердилось видеокадрами задержания.