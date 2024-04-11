11 апреля 2024, 19:57

Напавший на полицейских в Щелкове хранил оружие и наркотики в гараже

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Стрелявший в полицейских около поселка Фряново в городском округе Щелково хранил в гараже большую партию наркотиков, а также арсенал с оружием. В распоряжении «360» оказалось видео с места схрона злоумышленника.

В качестве места для хранения мужчина выбрал один из боксов в гаражном кооперативе, чтобы никто его не заподозрил. Ворота в помещение закрывались на ключ.

По данным подмосковного главка СК , из схрона криминалисты забрали автомат, пистолеты, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, которое направили на экспертизу.

По данным МВД, в полицейских мужчина выстрелил, чтобы уйти от задержания по подозрению в сбыте наркотиков. Один раненый погиб на месте, другой находится в больнице.

Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд заочно арестовал обвиняемого Стрелка задержали после трех дней поисков в Тверской области , куда он уехал на мотоцикле и скрылся в лесу. На допрос в подмосковный главк СК его доставили на вертолете.

После задержания криминалисты заявили, что предъявили злоумышленнику еще одно обвинение в незаконном обороте оружия.

Наркотики Уголовное дело Стрельба МВД РФ Оружие Следственный комитет России
11 апреля 2024, 20:25
Ущерб по делу блогера Портнягина полностью возместили
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В Московской области в рамках расследования дела в отношении блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина и его супруги полностью возместили ущерб. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, Портнягина и его супругу заподозрили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации денежных средств. Сотрудники правоохранительных органов оперативно добились полного возмещения ущерба.

По предварительной версии, с 2018 по 2020 год подозреваемые уклонились от уплаты налога на сумму более 124 миллиона рублей. В дальнейшем они перевели более 91 миллиона рублей на счета третьих лиц. Кроме того, в связи с несвоевременной уплатой налогов образовалась задолженность в размере 64 миллиона рублей.

Арбитражный суд Московской области назначил рассмотрение дела Дмитрия Портнягина об уклонении от уплаты налогов на 6 мая. Сам блогер заявил, что, не будет ждать судебного решения и оплатит всю сумму штрафов и пеней.

Штрафы Рубль Суд Налоги Блогеры
11 апреля 2024, 19:32
Напавший на полицейских в Щелкове наркодилер скрывал от родных свои занятия
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Задержанный в Тверской области по делу о стрельбе по сотрудникам полиции в Щелкове жил в Истре вместе с бабушкой. В беседе с «360» она заявила, что внука в последний раз видела в воскресенье, 7 апреля. Перед уходом тот заявил, что уезжает в командировку на две недели.

О том, где внук работает, бабушка не знала. По словам женщины, когда она задавала этот вопрос, он просто отказывался говорить.

«В воскресенье собрался и сказал, что на две недели уедет в командировку. Куда, не сказал. Он очень резкий был. Все ему некогда. Я к нему не приставала особо», - пояснила собеседница «360».

Бабушка пояснила, что изначально в квартире вместе с ней жила вся семья. Но потом родители получили квартиру в Москве и вместе с младшим братом задержанного переехали. Старший внук остался с ней. Помогал по дому и покупал продукты.

«Друзей его я не знаю, домой никто не приходил. Я не видела, чтобы он пил, но курить курил», - добавила родственница.

Собеседница «360» добавила, что не знает о том, что произошло с внуком.

По данным МВД, стрельбу по сотрудникам полиции Лосино-Петровского 34-летний Василий Бирюков. Так он отреагировал на попытку задержания по подозрению в сбыте наркотиков.

Один из полицейских скончался на месте от полученных ранений. Другой находится в больнице в тяжелом состоянии.

После стрельбы мужчина на своем мотоцикле уехал в Тверскую область и спрятался в лесу, где его задержали.

Бирюкова вернули в Подмосковье на вертолете, где передали в руки следователей для допроса.

В ходе расследования уголовного дела подмосковные криминалисты обнаружили тайник, где мужчина хранил большой арсенал оружия и наркотиков. Задержанному предъявили обвинение в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Суд принял решение о заочном аресте Бирюкова.

Наркотики Стрельба Оружие Щелково Полиция
11 апреля 2024, 14:28
Схрон с оружием и наркотиками нашли у напавшего на полицейских в Подмосковье
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Напавшему на сотрудников полиции в районе поселка Фряново в городском округе Щелково предъявили новое обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

В ведомстве пояснили, что после задержания обвиняемого криминалисты обнаружили тайник, где тот хранил оружие и наркотики.

Из схрона забрали автомат, пистолеты, большое количество пуль, гильз и патронов. Кроме того, в нем обнаружили контейнеры с неизвестным веществом, которое направили на экспертизу.

Задержанному к обвинению в посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов добавили статью о незаконном обороте оружия. В ближайшее время мужчину доставят на допрос к следователю.

По данным МВД, на сотрудников полиции из Лосино-Петровского отдела в минувшее воскресенье, 7 апреля, напал москвич Василий Буряков.

От открыл стрельбу по правоохранителям. От полученных ран один из сотрудников скончался на месте, другой находится в больнице в тяжелом состоянии.

После стрельбы Буряков скрылся с места на мотоцикле и уехал в Тверскую область, где скрывался в лесу. Его задержали в четверг, 11 апреля. Свое транспортное средство злоумышленник замаскировал еловыми ветками.

По предварительным данным, Буряков открыл стрельбу по полицейским в момент задержания. Правоохранители заподозрили мужчину в торговле наркотиками.

Наркотики Задержания Стрельба СК РФ Оружие Щелково Полиция
11 апреля 2024, 14:16
Напавший на полицейских в Подмосковье скрылся на мотоцикле
РИА «Новости»
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Открывший стрельбу по сотрудникам полиции на проселочной дороге поселка Фряново в городском округе Щелково скрылся с места на мотоцикле. После задержания злоумышленника правоохранители нашли его транспортное средство. Видео с места опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

На опубликованных кадрах видно, что злоумышленник спрятал мотоцикл в лесном массиве. Чтобы транспорт не нашли, он накрыл его еловыми ветками.

По данным МВД, нападение на сотрудников полиции совершил москвич 1990 года рождения Василий Буряков. Его задержали в Тверской области , куда он уехал после совершенного преступления.

В предварительного допроса мужчина признал свою вину. По словам Бурякова, он скрывался в лесу.

В подмосковном главке СК напомнили, что нападение на сотрудников полиции из Лосино-Петровского отдела произошло в минувшее воскресенье, 7 апреля.

От полученных ран один правоохранитель умер до приезда врачей. Второй находится в больнице с тяжелыми ранениями.

Уголовное дело Мотоциклы Полиция

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