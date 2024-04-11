Напавший на полицейских в Щелкове хранил оружие и наркотики в гараже

В качестве места для хранения мужчина выбрал один из боксов в гаражном кооперативе, чтобы никто его не заподозрил. Ворота в помещение закрывались на ключ.

По данным подмосковного главка СК , из схрона криминалисты забрали автомат, пистолеты, большое количество пуль, гильз и патронов, а также контейнеры с веществом, которое направили на экспертизу.

По данным МВД, в полицейских мужчина выстрелил, чтобы уйти от задержания по подозрению в сбыте наркотиков. Один раненый погиб на месте, другой находится в больнице.

Следователи завели уголовное дело по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Суд заочно арестовал обвиняемого Стрелка задержали после трех дней поисков в Тверской области , куда он уехал на мотоцикле и скрылся в лесу. На допрос в подмосковный главк СК его доставили на вертолете.

После задержания криминалисты заявили, что предъявили злоумышленнику еще одно обвинение в незаконном обороте оружия.