Напавший на полицейских в Подмосковье скрылся на мотоцикле

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На опубликованных кадрах видно, что злоумышленник спрятал мотоцикл в лесном массиве. Чтобы транспорт не нашли, он накрыл его еловыми ветками.

По данным МВД, нападение на сотрудников полиции совершил москвич 1990 года рождения Василий Буряков. Его задержали в Тверской области , куда он уехал после совершенного преступления.

В предварительного допроса мужчина признал свою вину. По словам Бурякова, он скрывался в лесу.

В подмосковном главке СК напомнили, что нападение на сотрудников полиции из Лосино-Петровского отдела произошло в минувшее воскресенье, 7 апреля.

От полученных ран один правоохранитель умер до приезда врачей. Второй находится в больнице с тяжелыми ранениями.