Напавший на полицейских в Подмосковье скрылся на мотоцикле
Открывший стрельбу по сотрудникам полиции на проселочной дороге поселка Фряново в городском округе Щелково скрылся с места на мотоцикле. После задержания злоумышленника правоохранители нашли его транспортное средство. Видео с места опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.
На опубликованных кадрах видно, что злоумышленник спрятал мотоцикл в лесном массиве. Чтобы транспорт не нашли, он накрыл его еловыми ветками.
По данным МВД, нападение на сотрудников полиции совершил москвич 1990 года рождения Василий Буряков. Его задержали в Тверской области , куда он уехал после совершенного преступления.
В предварительного допроса мужчина признал свою вину. По словам Бурякова, он скрывался в лесу.
В подмосковном главке СК напомнили, что нападение на сотрудников полиции из Лосино-Петровского отдела произошло в минувшее воскресенье, 7 апреля.
От полученных ран один правоохранитель умер до приезда врачей. Второй находится в больнице с тяжелыми ранениями.