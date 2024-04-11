11 апреля 2024, 14:16

Напавший на полицейских в Подмосковье скрылся на мотоцикле

РИА «Новости»
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Открывший стрельбу по сотрудникам полиции на проселочной дороге поселка Фряново в городском округе Щелково скрылся с места на мотоцикле. После задержания злоумышленника правоохранители нашли его транспортное средство. Видео с места опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк.

На опубликованных кадрах видно, что злоумышленник спрятал мотоцикл в лесном массиве. Чтобы транспорт не нашли, он накрыл его еловыми ветками.

По данным МВД, нападение на сотрудников полиции совершил москвич 1990 года рождения Василий Буряков. Его задержали в Тверской области , куда он уехал после совершенного преступления.

В предварительного допроса мужчина признал свою вину. По словам Бурякова, он скрывался в лесу.

В подмосковном главке СК напомнили, что нападение на сотрудников полиции из Лосино-Петровского отдела произошло в минувшее воскресенье, 7 апреля.

От полученных ран один правоохранитель умер до приезда врачей. Второй находится в больнице с тяжелыми ранениями.

Уголовное дело Мотоциклы Полиция
11 апреля 2024, 14:28
Схрон с оружием и наркотиками нашли у напавшего на полицейских в Подмосковье
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Напавшему на сотрудников полиции в районе поселка Фряново в городском округе Щелково предъявили новое обвинение в незаконном хранении оружия. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

В ведомстве пояснили, что после задержания обвиняемого криминалисты обнаружили тайник, где тот хранил оружие и наркотики.

Из схрона забрали автомат, пистолеты, большое количество пуль, гильз и патронов. Кроме того, в нем обнаружили контейнеры с неизвестным веществом, которое направили на экспертизу.

Задержанному к обвинению в посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов добавили статью о незаконном обороте оружия. В ближайшее время мужчину доставят на допрос к следователю.

По данным МВД, на сотрудников полиции из Лосино-Петровского отдела в минувшее воскресенье, 7 апреля, напал москвич Василий Буряков.

От открыл стрельбу по правоохранителям. От полученных ран один из сотрудников скончался на месте, другой находится в больнице в тяжелом состоянии.

После стрельбы Буряков скрылся с места на мотоцикле и уехал в Тверскую область, где скрывался в лесу. Его задержали в четверг, 11 апреля. Свое транспортное средство злоумышленник замаскировал еловыми ветками.

По предварительным данным, Буряков открыл стрельбу по полицейским в момент задержания. Правоохранители заподозрили мужчину в торговле наркотиками.

Наркотики Задержания Стрельба СК РФ Оружие Щелково Полиция
11 апреля 2024, 12:22
После ликвидации боевиков под Нальчиком возбудили уголовное дело
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Выстреливших в силовиков мужчин в окрестностях Нальчика ликвидировали. Следователи возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, незаконном хранении оружия и взрывчатки, сообщили в пресс-службе СК по Кабардино-Балкарской Республике.

Подозреваемых в экстремизме и терроризме настигли около четырех часов утра в садоводческом товариществе в окрестностях Нальчика. Сотрудники регионального управления ФСБ заблокировали их и предложили сдаться, но двое мужчин открыли огонь.

Боевиков ликвидировали. С места происшествия изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, гранаты и боеприпасы.

Уголовное дело возбудили по трем статьям УК - о незаконном приобретении и хранении оружия, взрывчатых веществ и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Помимо Нальчика, режим контртеррористической операции ввели в Черекском районе республики. НАК показал работу силовиков.

Уголовное дело Терроризм Следственный комитет России
11 апреля 2024, 11:42
Наркоторговца из Истры заочно арестовали за убийство полицейского
РИА «Новости»
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Жителю Истры заочно предъявили обвинение в посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороне оружия. Мужчину объявили в розыск. Один из раненых им полицейских умер, второго госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщило Главное следственное управление СКР по Московской области.

Фигуранта дела обвинили по статье 317 УК России «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и статье 222 УК России «Незаконный оборот оружия». Следователи осмотрели место происшествия, изъяли гильзы и одежду, допросили свидетелей и назначили экспертизы.

«По ходатайству следствия судом в отношении его заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый объявлен в розыск », - сообщила пресс-служба.

Преступление произошло в районе садового товарищества «Озон» в поселке Фряново. Сотрудники Лосино-Петровского отдела полиции приехали, чтобы проверить информацию о наркопреступлении. Мужчина отказался от досмотра, выстрелил в правоохранителей и скрылся. Один полицейский умер на месте, другого увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Уголовное дело Истра МВД РФ Аресты Полиция Следственный комитет России
11 апреля 2024, 09:41
Двух боевиков уничтожили в пригороде Нальчика в ходе КТО
РИА «Новости»
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Силовики в ходе КТО в пригороде Нальчике ликвидировали двух боевиков, которые планировали теракты и диверсии. Об этом сообщила пресс-служба Национального антитеррористического комитета.

«В Нальчике завершилась контртеррористическая операция. На месте боя обнаружили боеприпасы и автоматическое оружие», - заявили в НАК.

Потерь среди принявших участие в КТО сотрудников подразделений ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии, а также пострадавших среди гражданского населения нет.

Согласно имеющимся данным у НАК, члены бандитской группировки входили в состав международной террористической организации, а также планировали ряд террористических и диверсионных актов в Кабардино-Балкарской Республике. В настоящее время продолжаются необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Режим контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии вводили утром 11 апреля в связи с работой спецслужб.

Боевики

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