Напавших на «Крокус» боевиков оставили под стражей до 22 февраля 2025 года

Накопивший более 24 миллионов рублей на банковских счетах 72-летний пенсионер из Москвы лишился всех своих денег, добровольно передав их мошенникам. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник в правоохранительных органах столицы.

Собеседник журналистов пояснил, что «обработку» пожилого миллионера злоумышленники начали еще в начале ноября. Сначала с пенсионером через мессенджер связался неизвестный, который представился его давним знакомым. Он напугал москвича, что на предприятие, где тот раньше работал, начались обыски. Пенсионера попросили держать телефон при себе на случай звонка силовиков.

Через несколько часов с потенциальной жертвой связался второй неизвестный, назвавший себя следователем ФСБ. Он еще больше напугал пенсионера, рассказав ему об уголовном деле о государственной измене.

На следующий день на связь с пожилым москвичом вышел еще один якобы силовик, который еще сильнее запугал пострадавшего, сообщив, что от его имени прошел денежный перевод в адрес спонсора украинских боевиков. Доведя пожилого миллионера до панического состояния, на связь с ним вышла «сотрудница» Центробанка. Она успокоила москвича, предложив ему перевести все свои накопления на «безопасный счет».

На протяжении нескольких дней пенсионер закрывал свои счета в различных банках, а наличные передавал неизвестным курьерам, которые называли кодовое слово. Встречался они с ними в разных местах. Только отдав последние накопления, пожилой мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился к правоохранителям.

Ранее эксперт по конкурентной разведке Василий Ющук рассказал о новой мошеннической схеме. Он пояснил, что злоумышленники отправляют потенциальным жертвам цветы или подарки, а после просят «код подтверждения доставки» , который люди получили в смс-сообщении. По словам эксперта, в таких ситуациях мошенники уже получили полный доступ ко всем аккаунтам пострадавшего и таким способом обходят последнюю защиту, получая код доступа.