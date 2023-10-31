Напавших на китайца в Подмосковье иностранцев заключили под стражу

Читайте нас в:

По данным следствия, обвиняемые напали на китайца Сюй Линьцина, в результате чего тот получил травмы. Затем злоумышленники похитили у пострадавшего часы стоимостью более одного миллиона рублей, два смартфона и деньги.

Иностранцы скрылись с места преступления, однако позже подозреваемых задержали. Накануне трем фигурантам уголовного дела избрали меру пресечения.

«Все под стражей на один месяц», - сообщили в суде.

Количество правонарушений, совершаемых иностранцами в разных регионах России, выросло почти на треть. На 21% увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, сообщил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.