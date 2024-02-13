Напавшие на участника СВО в Уссурийске школьники стояли на профучете

«Школьники, избившие участника СВО в Уссурийске, состоят на профилактическом учете, но кроме полиции основательную профилактическую работу с ними толком не проводили. Есть вопросы к школе, поскольку это задача и образовательного учреждения тоже. Будем разбираться, пока проводится проверка», - сообщила омбудсмен.

Романова добавила, что почти все нападавшие - дети из проблемных или неполных семей. По ее словам, им нужно было уделять больше внимания: как школе, так и другим органам системы профилактики.

По версии следствия, в конце января группа школьников проникла в квартиру к бойцу СВО. Хулиганы избили военнослужащего и похитили его имущество на семь тысяч рублей. Нападавшим было по 15 и 16 лет.

В понедельник, 12 февраля, подростков задержали. По факту преступления возбудили два уголовных дела. Одно против нападавших по статье о грабеже, а другое - по статье «Халатность» в отношении органов системы профилактики.