Напавшие на свадебный микроавтобус в Щелкове предстанут перед судом

Тело женщины обнаружили на детской площадке в Новой Москве. Обстоятельства ее гибели устанавливают следователи и криминалисты, сообщили в столичном ГСУ СК.

При осмотре на голове погибшей обнаружили повреждения, добавили в пресс-службе. Других подробностей в СК не привели.

По информации источника Shot, рядом с телом стояла бутылка виски. Источник Telegram-канала уточнил, что женщине было 47 лет, она работала в банке и занималась бизнесом.

Труп обнаружили соседи. Причем на ногах у нее не было обуви. Ботинки лежали рядом с бутылкой спиртного.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, добавил собеседник Shot. По его словам, следователи не исключают, что смерть москвички носит криминальный характер.