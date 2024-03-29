29 марта 2024, 18:54

Напавшие на «Крокус» боевики рассказали о своем кураторе

РИА «Новости»
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Подготовку теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», а также инструкции для отхода боевиков предоставили куратор, который связывался с исполнителями через Telegram, посылая голосовые сообщения. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Комитета.

В ведомстве уточнили, что об этом рассказали обвиняемые в ходе допросов.

Имени своего координатора террористы не знали, так как он давал инструкции под псевдонимом.

Следственный комитет России Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 17:59
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину
РИА «Новости»
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Девятый подозреваемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Назримад Лутфуллои частично признал свою вину. Об этом РИА «Новости» рассказала его адвокат Маргарита Хорева.

«Частично признает», - сказала правозащитник, не раскрывая других подробностей.

Лутфуллои арестовали ранее в пятницу. Басманный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу до 22 мая. Известно, что ему 24 года, фигурант является уроженцем Таджикистана.

Суд Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 16:06
СК попросил арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Следствие просит арестовать девятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе». Об этом РИА «Новости» сообщили в Басманном суде Москвы.

Еще одним фигурантом дела стал Лутфуллои Назримад. Его обвинили по статье «Террористический акт».

Суд Следственный комитет России
29 марта 2024, 15:22
Следственные действия с участником теракта в «Крокусе» сняли на видео
Телеканал «360»
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Обвиняемого по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» доставили в деревню Путилково городского округа Красногорск для проведения следственных действий. В распоряжении «360» оказалось видео с места.

Сейчас по делу о теракте в «Крокус Сити Холл» проходят девять человек: четверо непосредственных участников нападения, а также обвиняемые в передаче денег и машины террористам братья Исломовы. Их отец пока остается подозреваемым в содействии теракту.

Также обвинение предъявили владельцу квартиры Алишеру Касимову. Все они находятся под арестом.

В минувший четверг, 28 марта, следователи сообщили, что задержали еще одного соучастника террористической группировки, подозреваемого в финансировании боевиков. Его имени в криминалисты не раскрыли, но уточнили, что намерены просить об аресте.

На опубликованных кадрах видно, как силовики вывели из автозака одного из задержанных. Все они находятся перед домом, где террористы снимали квартиру.

По предварительным данным, в объектив камеры попал Шамсидин Фаридуни, который, по версии следствия, руководил всей группировкой. Недвижимость в доме принадлежит еще одному фигуранту дела - Алишеру Касимову, которого обвинили в пособничестве террористам.

РИА «Новости» уточнило, что для проведения следственных действий в Путилково привезли двух обвиняемых. Но о ком именно идет речь журналисты не сообщили.

Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 07:39
Карманницу-рецидивистку задержали в Москве после кражи дорогого смартфона
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В Москве задержали женщину по подозрению в краже смартфона. Она вытащила его из кармана владелицы в магазине на Ходынском бульваре, сообщило Главное управление МВД России по Москве.

В дежурную часть ОМВД России по Хорошевскому району обратилась 21-летняя девушка. У нее в магазине на Ходынском бульваре украли дорогой смартфон. Полицейские посмотрели записи с камер видеонаблюдения и вычислили подозреваемую.

Задержали 37-летнюю женщину, которую в прошлом судили за аналогичное преступление. Она проследила за потерпевшей, уличила момент и вытащила из кармана ее пальто телефон. Награбленное москвичка успела сбыть, а деньги потратить.

Возбудили уголовное дело по статье 158 УК России «Кража». Подозреваемую арестовали. Ей грозит наказание до пяти лет тюрьмы.

У дизайнера Лейлы Улуханли украли украшения стоимостью около семи миллионов рублей. Она отдала их ювелиру для перепродажи, но он перестал выходить на связь.

Уголовное дело МВД РФ Смартфоны Кражи Полиция

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