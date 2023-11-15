Напавшему на контролера безбилетнику вынесли обвинительный приговор в Москве

Инцидент произошел 7 сентября в автобусе, когда контролер проверял наличие билета у пассажиров. Один из них не предъявил документ оплаты проезда. Сотрудница начала составлять протокол о правонарушении, но молодой человек сбил ее с ног и несколько раз ударил по спине.

Обвиняемый должен будет выплатить компенсацию за причиненный моральный ущерб. Нападение на контролера могло повлечь за собой наказание вплоть до 10 лет лишения свободы.

Правоохранители задержали трех обвиняемых в похищении москвича и вымогательстве. Угрожая физическим насилием, они требовали выкуп за его освобождение.