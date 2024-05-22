Напавшего с ножом на девушку на остановке в Москве арестовали

При вынесении вердикта суд учел позицию Преображенской межрайонной прокуратуры. Мужчину обвинили в покушении на убийство.

«Вину он признал, просил суд избрать ему домашний арест», – уточнила пресс-служба столичного надзорного ведомства.

На незнакомую девушку злоумышленник напал 20 мая. Свою жертву он ударил ножом в шею, а затем скрылся. Пострадавшую госпитализировали.

Прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела.

Во время судебного заседания выяснилось, что нападавший родом из Афганистана. В России у него вид на жительство до января 2025 года. У мужчины есть судимость за кражу, он женат, воспитывает двух детей, уточнил Life.