Напавшего на женщину у подъезда мужчину арестовали в Москве

По информации ведомства, происшествие случилось ночью возле подъезда жилого дома на улице Докукина. Мужчина подошел к пострадавшей и, угрожая предметом, похожим на пистолет, силой снял с нее наушники, после чего скрылся.

Злоумышленнику предъявили обвинение по статье о разбое. Столичная прокуратура взяла на контроль привлечение его к уголовной ответственности.

Ранее мужчина напал на журналиста «Известий» во время работы на юге Москвы. Корреспондент съемочной группы находился в магазине на улице Орджоникидзе по редакционному заданию, однако ему начал препятствовать гражданин, представившийся работником торговой точки.