24 января 2024, 20:26

Напавшего на соседа-иранца в Москве арестовали на два месяца

Unsplash
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Азербайджанца, который вместе с детьми напал на соседа-иранца в Москве, арестовали на два месяца. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, два 10-летних мальчика поругались с 37-летним соседом в лифте. Дети позвали на помощь своего дядю. Втроем они поднялись на 16-й этаж и ворвались в квартиру иранца. Мужчину избили, а один из мальчиков тяжело ранил соседа ножом.

Из-за травм у пострадавшего развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, его подключили к аппарату ИВЛ. Совершеннолетнему нападавшему грозит 14 лет колонии. Племенники дали против него показания, однако мужчина свою вину не признал. Он также отказался просить прощения у семьи пострадавшего.

Днем 24 января агрессивный мужчина напал на сотрудника полиции с ножом. Правоохранителя госпитализировали, сообщил сайт kp.ru.

Ранее неизвестный с ножом набросился на пассажиров в метро Москвы. Пострадавшим потребовалась помощь врачей.

Преступления Аресты Москва
24 января 2024, 16:08
Взявшего заложников в центре Москвы мужчину отправили на принудительное лечение
Freepik
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Суд в Москве принял решение отправить на принудительное лечение мужчину, который в феврале 2023 года захватил заложников на Таганской улице. Он будет получать психиатрическую помощь в специализированном стационаре, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Суд применил к 42-летнему мужчине принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях специализированного типа», - уточнили в ведомстве.

17 февраля мужчина, вооружившись травматическим пистолетом, вместе со своим приятелем заявились в цветочный магазин на улице Таганская. Выстрелив два раза, посетитель взял в заложники двух продавщиц.

При этом злоумышленник потребовал передать ему пять миллионов долларов США и предоставить возможность вылететь за границу. Заметив прибывших на место полицейских, мужчина вновь выстрелил и попал в одного из них. В итоге мужчину удалось задержать.


Суд Москва
24 января 2024, 12:08
Экс-студентку из Воронежа обвинили в попытке контрабанды 673 кг кокаина
РИА «Новости»
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Следователи ФСБ России предъявили 21-летней бывшей студентке воронежского медколледжа обвинение в покушении на контрабанду 673 килограммов кокаина. Девушка признала вину.

По данным «Газеты.ru» , обвиняемая раскаялась и активно содействует следствию.

Стоимость партии латиноамериканского наркотика, которую девушка планировала переправить из Москвы в страны ЕС, превышала 2,5 миллиарда рублей.

О преступлении стало известно в конце декабря 2023 года. Сообщалось, что девушка подрабатывала администратором в ресторане во время академического отпуска. В начале месяца она рассказала родным, что подруга предложила ей подзаработать еще и на перевозке неких документов в столицу. После этого девушка перестала выходить на связь, а позже семья выяснила, что ее задержали. Сотрудники ФСБ изъяли партию кокаина в Москве.

Стоимость партии кокаина на черном рынке могла составлять 6,5 миллиарда рублей.

Наркотики Контрабанда Кокаин
24 января 2024, 11:49
Пенсионерка из Москвы наняла киллера для убийства сына
РИА «Новости»
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В Москве пожилая местная жительница решила избавиться от собственного сына, заказав его убийство. Родственники не могли поделить сбережения и квартиру, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, пенсионерка подговорила подругу, чтобы та помогла организовать убийство мужчины, пообещав ей деньги. Затем женщины с тем же вопросом обратились к своему знакомому. Больше месяца они уговаривали его найти киллера за миллион рублей. Пенсионерки передали приятелю фотографию, адрес сына и настаивали, чтобы последнего именно застрелили. Однако мужчина сообщил об этом в полицию.

Правоохранители инсценировали убийство и отчитались перед заказчицами. После этого женщина лично передала своему знакомому часть вознаграждения в 500 тысяч рублей от матери потерпевшего.

Пенсионерок задержали и возбудили против них уголовное дело о приготовлении к убийству по найму. В ближайшее время следствие попросит суд арестовать их.

Telegram-канал Shot уточнил, что заказное убийство готовилось в районе Выхино-Жулебино. 68-летняя пенсионерка обиделась на 42-летнего родного сына - помощника автослесаря. Они поругались из-за сбережений и квартиры, в которой проживала мать. Не сумев поделить имущество мирным путем, москвичка попыталась решить вопрос преступным способом, подключив к этому 52-летнюю подругу.

Ранее мать задушила свою девятимесячную дочь подушкой, потому что та не хотела спать. Женщина торопилась на вечеринку, а капризы дочери ее раздражали.

Убийства Москва
24 января 2024, 10:33
Таможенники нашли в петербургском порту партию кокаина на 13 миллиардов рублей
пресс-служба ФТС России
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Сотрудники Северо-Западного таможенного управления и ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области обнаружили партию с 1,2 тысячи килограммов кокаина в Большом порту Петербурга. Ее стоимость на черном рынке — более 13 миллиардов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Контрабанду помогли выявить технические средства таможенного контроля, в том числе инспекционно-досмотровая техника.

«Таможенники просканировали контейнер, прибывший из Антверпена (Бельгия) и среди мешков с кофе обнаружили прямоугольные брикеты со спрессованным белым порошком», - отметили в пресс-службе.

Экспертиза показала, что это кокаин.

Балтийская таможня возбудила уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере (пункт «б» части 4 статьи 229.1 УК РФ). Максимальная санкция по статье - штраф и 20 лет лишения свободы.

Ранее, 22 января, стало известно, что полицейские задержали в Москве двух сотрудниц салона красоты по подозрению в попытке сбыта более чем двух килограммов синтетических наркотиков. Девушек отправили в СИЗО.

Наркотики Таможня ФСБ Кокаин

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