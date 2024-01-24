Напавшего на соседа-иранца в Москве арестовали на два месяца

По данным издания, два 10-летних мальчика поругались с 37-летним соседом в лифте. Дети позвали на помощь своего дядю. Втроем они поднялись на 16-й этаж и ворвались в квартиру иранца. Мужчину избили, а один из мальчиков тяжело ранил соседа ножом.

Из-за травм у пострадавшего развилась острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность, его подключили к аппарату ИВЛ. Совершеннолетнему нападавшему грозит 14 лет колонии. Племенники дали против него показания, однако мужчина свою вину не признал. Он также отказался просить прощения у семьи пострадавшего.

Днем 24 января агрессивный мужчина напал на сотрудника полиции с ножом. Правоохранителя госпитализировали, сообщил сайт kp.ru.

Ранее неизвестный с ножом набросился на пассажиров в метро Москвы. Пострадавшим потребовалась помощь врачей.