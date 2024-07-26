26 июля 2024, 13:13

Напавшего на пассажира в Москве таксиста арестовали

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Суд арестовал водителя такси, который выстрелил в пассажира из травматического пистолета в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Головинской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении водителя такси, обвиняемого в покушении на убийство пассажира, меру пресечения в виде заключения под стражу», - указали в надзорном ведомстве.

На заседании обвиняемый высказался против подобной меры пресечения. Он попросил суд отправить его под домашний арест или применить запрет на определенные действия. Прокуратура продолжит контролировать расследование дела.

Потасовка между таксистом и пассажиром произошла на Международном шоссе в районе аэропорта Шереметьево накануне. Во время поездки водитель повздорил с клиентом и врезался в металлическое ограждение. Затем он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в пассажира. Пострадавшего увезли в больницу. Информации о его состоянии нет.

Суд Такси Аресты Водители Москва
26 июля 2024, 08:41
Подозреваемый в подрыве авто в Москве встречался с куратором СБУ в Турции
РИА «Новости»
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Евгений Серебряков, подозреваемый в подрыве автомобиля в Москве, встречался с куратором из Службы безопасности Украины в Турции. Об этом мужчина рассказал на видео ФСБ.

Фигурант заявил, что самостоятельно вышел на связь с украинскими спецслужбами в феврале 2023 года. После этого Серебряков переписывался с куратором, который предложил ему ликвидировать офицера из России.

«Я начал общение в неким Ильей, который, как я предполагаю, является сотрудником СБУ. Мы с ним общались в Wire, также была одна встреча в Стамбуле», - заявил задержанный.

Он сделал самодельную бомбу и заложил ее под автомобиль. За выполнение задания Серебрякову обещали украинский паспорт и денежное вознаграждение.

Рано утром 26 июля подозреваемого в подрыве авто доставили в Россию из Турции.

Взрыв на Синявинской улице в Москве прогремел утром 24 июля. Водителю оторвало стопы , его забрали в больницу.

Турция СБУ Взрывы Москва
26 июля 2024, 04:06
Обвиняемого в подрыве машины в Москве Серебрякова доставили в Россию из Турции
РИА «Новости»
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Подозреваемого в подрыве автомобиля на севере в Москве доставили в Россию из Турции, где ранее его задержали правоохранители. Об этом сообщила ФСБ РФ.

«ФСБ РФ совместно с МВД России и при содействии спецслужб и правоохранительных органов Турецкой Республики задержан в Бодруме и 26 июля 2024 года доставлен в Россию находящийся в международном розыске российский гражданин Серебряков Евгений Николаевич», - заявили в ведомстве.

Турция ФСБ Россия Машины Москва
25 июля 2024, 23:15
Стало известно, как наказали дворника, пропагандировавшего ЛГБТ в столичном парке
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Пресненский суд Москвы постановил арестовать и выдворить из страны дворника, который пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения в одном из столичных парков. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на распоряжение суда.

«Абдикалыков М.П., находясь в парке культуры и отдыха „Красногвардейские пруды“, пропагандировал нетрадиционные сексуальные отношения, выразившиеся в занятии оральным сексом в общественном месте с гражданином», - заявили в документе.

Сам Абдикалыков признал вину и отметил, что в тот день спал около пруда. Мужчине назначили наказание в виде ареста на 15 суток и выдворения за пределы РФ. Помимо этого, суд на такой же срок арестовал второго участника происшествия - гражданина по фамилии Антонов. Он признал вину и отметил, что «оказывал помощь мужчине».

Ранее к главе Сбербанка Герману Грефу обратилась глава комитета нижней палаты парламента по защите семьи Нина Останина. Она призвала больше не выпускать детские карты , на которых изображали радужного единорога. По мнению чиновницы, картинка похожа на символику ЛГБТ*.

*ЛГБТ-движение - экстремистская организация, запрещенная в России.

Суд ЛГБТ Парки Москва
25 июля 2024, 18:08
«Магия в промышленных масштабах». Псевдо-экстрасенсов из Петербурга осудили
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Красносельский районный суд Санкт-Петербурга осудил группу мошенников, которые выдавали себя за участников шоу «Битва экстрасенсов». Псевдо-ясновидящие получали деньги за оказание своих «услуг», сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

«У нас опять магия, но уже в промышленных масштабах», - иронично отметили в пресс-службе.

Злоумышленники разместили объявления в сети от имени участников знаменитого шоу. Люди звонили «экстрасенсам», те общались с ними по телефону, оказывали «магические услуги» и получали за это деньги.

Жертвами в основном становились те, кто столкнулся с проблемами на любовном фронте. Женщины звонили, чтобы вернуть ушедшего мужа или молодого человека, а мужчины - изменяющую жену. Одна из потерпевших хотела поставить защиту на сына. Ей предложили два дорогостоящих варианта. Первый - на семь лет под названием семикупольная защита и с соответствующим названию ценником - 77 777 рублей. Второй вид еще более сильный.

«Двенадцатиапостольная защита, там идет на откуп в храм: 12 часов, 12 дней, 12 лет, то есть по сумме выходит - 121 212 рублей и „ни копейкой больше“», - отметили в суде.

Все фигуранты дела признали свою вину. Мужчина получил пять лет в исправительной колонии общего режима, две женщины по три и три с половиной года лишения свободы условно. «Экстрасенсы» частично погасили ущерб.

Ранее в Подмосковье задержали главу организации «Империя сильнейших ведьм» Елену Суликову. Силовики нагрянули в дом подозреваемой в Ивантеевке, именно там женщина принимала посетителей и проводила различные обряды. Помимо этого она продавала и распространяла экстремистскую литературу, содержащую призывы к насилию в отношении священнослужителей Русской православной церкви.

Санкт-Петербург Суд Женщины Мужчины Деньги Экстрасенсы

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