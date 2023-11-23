Напавшего на людей с мачете жителя Люберец арестовали

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«С учетом позиции Люберецкой городской прокуратуры суд отправил обвиняемого под стражу до 8 января 2024 года», - отметили в ведомстве.

В ведомстве отметили, что фигурант отказался от дачи показаний и не признал себя виновным.

«На судебном заседании он просил избрать ему домашний арест и возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в прокуратуре.

ЧП в Люберцах произошло 8 ноября. Мужчина с мачете в руках начал нападать на улице на прохожих, нанес ранение женщине с ребенком.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии сумели оперативно задержать фигуранта, им пришлось применить табельное оружие.

Очевидцы рассказали «360», что в момент задержания обвиняемый звал маму и говорил про зомби.