Напавшего на людей с мачете жителя Люберец арестовали
Суд избрал меру пресечения 36-летнему жителю Люберец, который напал на прохожих с мачете. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.
«С учетом позиции Люберецкой городской прокуратуры суд отправил обвиняемого под стражу до 8 января 2024 года», - отметили в ведомстве.
В ведомстве отметили, что фигурант отказался от дачи показаний и не признал себя виновным.
«На судебном заседании он просил избрать ему домашний арест и возражал против меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в прокуратуре.
ЧП в Люберцах произошло 8 ноября. Мужчина с мачете в руках начал нападать на улице на прохожих, нанес ранение женщине с ребенком.
Прибывшие на место сотрудники Росгвардии сумели оперативно задержать фигуранта, им пришлось применить табельное оружие.
Очевидцы рассказали «360», что в момент задержания обвиняемый звал маму и говорил про зомби.