05 апреля 2024, 02:01

Напавшего на главу Мурманской области задержал сотрудник Росгвардии

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Напавшего на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса задержал сотрудник Росгвардии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе главы региона.

«Сотрудник Росгвардии и задержал», - отметила собеседник агентства, отвечая на вопрос, была ли у Чибиса охрана во время встречи с жителями Апатитов.

В результате нападения Чибис получил ножевое ранение и был отправлен в реанимационное отделение городской больницы. Нападавшего задержали. Во время допроса он заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. При задержании его ранили в ногу.

В парикмахерской на улице Чертановская в Москве ранее произошло убийство. По предварительным данным, подросток нанес ножевое ранение 35-летнему мужчине. Правоохранители задержали подозреваемого, против него возбудили уголовное дело.

Уголовное дело Росгвардия
05 апреля 2024, 02:07
«Ему очень сильно повезло». Врачи раскрыли подробности состояния губернатора Андрея Чибиса
Unsplash
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Подвергшегося нападению в Апатитах губернатора Мурманской области Андрея Чибиса прооперировали и поместили в реанимацию. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил главврач Апатитско-Кировской больницы Юрий Ширяев.

«Состояние тяжелое, [он находится] в реанимации. На самом деле ему очень сильно повезло, что не задета аорта, поэтому дальше лечение будет проходить в реанимации», - сказал медик.

Операция длилась больше часа. К пострадавшему вызвали дополнительную бригаду докторов для консультации.

Задержанный мужчина, который нанес Чибису удар ножом, заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. Преступление произошло после встречи главы региона с населением в Апатитах.

Больницы Преступления Врачи
05 апреля 2024, 00:16
Главу подразделения «Лукойла» арестовали по делу о взятке
РИА «Новости»
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Басманный суд Москвы выдал ордер на арест главы структурного подразделения ПАО «Лукойл» Алексея Степанова по делу о взятке. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Подозреваемому предъявили обвинение по статьям о даче взятки, а также в получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайны.

Степанова будут содержать в СИЗО до 6 июня 2024 года. Он проходит по делу высокопоставленных сотрудников Центральной энергетической таможни ФТС России, которых суд отправил под домашний арест.

Ранее в Москве задержали заместителя руководителя ФТС России, генерал-полковника таможенной службы Елену Ягодкину. Ее подозревают в коррупционных преступлениях, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Суд Коррупция Преступления СИЗО Россия Аресты Москва
05 апреля 2024, 00:13
«Голос в голове». Напавший на главу Мурманской области назвал мотив преступления
РИА «Новости»
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Ранивший ножом губернатора Мурманской области Андрея Чибиса заявил, что сделал это по зову внутреннего голоса. Об этом сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

При задержании нападавший получил ранение в ногу.

Преступление произошло после встречи главы региона с населением в Апатитах. Губернатора ранили на выходе из здания дома культуры «Строитель», после чего его доставили в реанимационное отделение местной больницы.

Ранее в хирургическое отделение Балашихинской больницы попал мужчина, который получил ранение ножом в сердце. Он потерял около двух литров крови. Врачи провели операцию на органе, несмотря на то, что сердцебиение не прекращалось. Пациента выписали из больницы.

Больницы Преступления Россия
04 апреля 2024, 23:40
Петербуржец пытался спрятать 140 грамм наркотиков в перчатке, но попался полиции
РИА «Новости»
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Полиция задержала 19-летнего студента в Санкт-Петербурге, когда тот попытался спрятать почти 140 граммов наркотического вещества в перчатке. Об этом сообщило издание 78.ru.

По данным журналистов, патрульные заметили юношу рядом с домом № 503/1 по Выборгскому шоссе. Он уронил черную перчатку, а внутри оказался прозрачный пакет с белым порошком. Правоохранители задержали подозреваемого и забрали перчатку. Экспертиза показала, что внутри полимерного мешка было запрещенное вещество.

Как отметили в материале, ранее этого студента уже ловили с наркотиками, однако дали только условный срок. Сейчас блюстители порядка решают вопрос о возбуждении уголовного дела против юноши.

Ранее несовершеннолетнюю девушку в Новом Уренгое осудили из-за торговли наркотиками. Она подрабатывала наркокурьером. В один из дней преступница забрала запрещенный препарат из тайника для продажи, но попалась полицейским. В итоге суд приговорил ее к 2,5 года воспитательной колонии.

Наркотики Санкт-Петербург Студенты Полиция

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