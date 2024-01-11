11 января 2024, 17:01

Напавшего на девочку в московском магазине взяли под стражу на два месяца

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Гражданина Киргизии, который напал на шестилетнюю девочку в магазине в Москве, взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции столицы. Судя по видео, мужчина появился в суде с синяком под глазом.

Постановление вынес Люблинский районный суд Москвы 11 января. Мужчина останется под стражей до 9 марта. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство (часть 3 статьи 30, пункты «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ). При этом, по данным пресс-службы прокуратуры Москвы, мужчина возражал против заключения под стражу - он заявил, что угрожал ребенку, будучи очень пьяным, и не планировал убивать девочку - хотел только выйти на улицу, прикрываясь ею, и отпустить.

Обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертизу. Расследование продолжается и остается на контроле прокуратуры Москвы.

Нападение произошло вечером 6 января. По словам отца девочки, иностранец, возможно, будучи пьяным, схватил ее за горло и пригрозил свернуть ей шею. Ребенок не пострадал, но сильно испугался.

Суд Дети Магазины
11 января 2024, 14:43
Кражу иконы в Санкт-Петербурге раскрыли за один день. Преступление попало на камеру
Пресс-служба МВД
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В Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в краже образа «Всецарица» и пожертвований из храма Тихвинской иконы Божией Матери в Калининском районе. Мужчина во всем сознался. Его задержание и момент преступления показала представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Уголовное дело раскрыли за один день. Мужчина 9 января пришел в храм на улице Софьи Ковалевской, провел там три часа, положил икону «Всецарица» в серебряном окладе в пакет и ушел. Преступление попало на запись камер видеонаблюдения. Подозреваемого схватили на следующий день возле торгового центра на проспекте Культуры.

Правоохранители задержали ранее судимого за кражу 40-летнего мужчину. Он сознался в преступлении. Мужчина заявил, что хотел продать награбленное. Но его интересовала не икона - образ он выбросил - а около 20 золотых украшений на ней, которые пожертвовали прихожане. У подозреваемого конфисковали драгоценности и новый мобильный телефон.

В 2023 году женщины выкрали икону из храма на Новой площади в Москве. Одна из злоумышленниц позвонила настоятелю и заявила, что образ принадлежал ей, и она его забрала.

Санкт-Петербург Уголовное дело МВД РФ Ограбления Полиция
11 января 2024, 13:13
Мужчина украл дорогой смартфон в баре в центре Москвы
РИА «Новости»
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Полицейские задержали подозреваемого в хищении дорогого смартфона в одном из баров на Пятницкой улице в Москве. Патруль остановил подозреваемого на улице Академика Волгина, сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного управления МВД.

По версии следствия, 19-летний парень находясь в баре, обратил внимание на оставленный без присмотра смартфон и незаметно забрал его. Сумма ущерба составила около 120 тысяч рублей.

Сотрудники правопорядка конфисковали у задержанного украденное устройство, которое впоследствии вернут законной владелице. В отношении мужчины завели уголовное дело по статье о краже. Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Еще одна попытка совершить ограбление в Москве завершилась поножовщиной : мужчина напал на охранника супермаркета, помешавшего ему вынести пакет с продуктами.

МВД РФ Кражи Москва
11 января 2024, 12:39
Замглавы Барнаула задержали по делу о взятке в особо крупном размере
Пресс-служба Следственного комитета
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Заместителя главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщил Следственный комитет России в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в 2020 году предприниматель, занимающийся пассажирскими перевозками, передал чиновнику два миллиона рублей. Тогда подозреваемый занимал должность председателя барнаульского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Предполагается, что деньги госслужащий получил через посредника.

«Денежные средства предназначались за общее покровительство возглавляемых предпринимателем предприятий», - отметили в СК.

Правоохранители также установили, что за взятку бизнесмену должны были разрешить перевозить пассажиров по выбранным городским маршрутам, несмотря на отсутствие соответствующих требованиям автобусов.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю. Вместе с работниками СК они провели обыски по месту жительства и работы подозреваемого. В ближайшее время следователь направит в суд ходатайство о заключении замглавы Барнаула под стражу.

Против предпринимателя, подозреваемого в передаче взятки, в прошлом возбудили другое уголовное дело, которое пока расследуется.

Ранее в Архангельске по подозрению во взяточничестве задержали начальника управления транспорта и дорожного хозяйства. Его обвинили в получении крупных взяток при заключении контрактов по содержанию ледовых переправ.

Задержания Преступления Следственный комитет России
11 января 2024, 10:46
Обвиняемому в убийстве Герою России добавили новую статью
РИА «Новости»
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Заместителю командира 74-й отдельной мотострелковой бригады Минобороны Герою России Иреку Магасумову, обвиненному в убийстве девушки в Луганске, добавили еще одну статью. Об этом сообщил «Коммерсант».

По данным издания, следствие по делу подполковника завершилось. Военное следствие СК России до последнего сомневалось, что офицер мог убить девушку. Дело планировали переквалифицировать на менее тяжкую статью - о причинении смерти по неосторожности.

Однако в итоге Магасумова обвинили не только в убийстве, но и в хулиганстве. По версии следствия, Герой России лишил жизни случайную знакомую, а после отобрал машину у младшего по званию.

Президент Владимир Путин наградил Магасумова медалью «Золотая звезда» Героя России 2 августа 2023 года. Через девять дней после этого подполковник вместе с сослуживцами отмечал награждение в луганском баре.

Компания познакомилась с двумя 18-летними местными жительницами, одну из них позднее застрелили в соседнем сквере. Подруга погибшей заявила, что девушку убил Магасумов. По словам самого Героя России, в момент происшествия его даже не было в сквере.

Убийства Преступления Следственный комитет России

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