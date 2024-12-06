06 декабря 2024, 20:56

«Напали трое». Мать раненого школьника в Краснодаре рассказала о поножовщине

Телеканал «360»
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Поножовщина в школе № 94 в Краснодаре произошла из-за конфликта пострадавших с подростками из параллельного класса. Ученики-иностранцы устроили разборку из-за того, что те застали их за издевательствами над младшими школьниками, рассказала 360.ru мать одного из трех потерпевших.

«Причины нападения таковы, что там ходить по коридору нельзя, просто мимо проходить. Дети проходили, а эти армяне стояли и щемили младших каких-то детей из пятого-шестого класса», - отметила она.

Сын-восьмиклассник женщины вместе с другом прошли мимо, и хулиганам это якобы не понравилось. Они потребовали, чтобы подростки отвернулись и ушли.

«Сын сказал, мол, где хочу, там и хожу. Они велели, чтобы на следующей перемене приходил на разборки. Он, говорит, вышел из класса после окончания урока, и напали трое. Четвертый потом присоединился», - сказала собеседница 360.ru.

На сына женщины, по ее словам, напали первым, поэтому он получил самые серьезные травмы - колото-резаные раны у ребра в районе сердца, в живот и в бедро. За него заступились братья-близнецы, им тоже досталось. У одного подростка, заверила женщина, диагностировали сотрясение мозга, у другого - колотые раны.

«Состояние сына стабильное, нормальное. Врачи занимаются, зашивают раны», - сказала она.

Учителя отреагировали на произошедшее оперативно, рассказал источник 360.ru. Они завели детей в кабинеты, а завуч сделала объявление по громкоговорителю. Очевидцев пригласили в приемную. Когда детей отпустили, и они собирались домой, в школу приехала полиция.

В общей сложности пострадали пять человек. Последствия поножовщины сняли на видео. Следком возбудил уголовное дело о хулиганстве и халатности.

Драки Уголовное дело Школы Краснодар Школьники Избиения
06 декабря 2024, 20:40
После поножовщины в школе Краснодара завели дело
РИА «Новости»
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В Краснодаре возбудили уголовное дело после конфликта с поножовщиной в одной из школ, в  результате которого пострадали дети. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным ведомства, сегодня в одной из школ поселка Российское в ходе конфликта несовершеннолетний ученик причинил ножевые ранения двум сверстникам. Их доставили в больницу. Угрозы их жизни нет.

В СК отметили, что точное количество пострадавших в результате инцидента уточняется. Также правоохранители дадут оценку действиям должностных лиц учебного учреждения.

Ранее стало известно, что ученик восьмого класса напал с ножом на детей в краснодарской школе. Причиной конфликта стала песня рэпера Алишера Моргенштерна*.

В результате нападения пострадали пять человек, в больницу с колото-резаными ранами попали трое школьников 13, 14 и 15 лет.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал выяснить, как холодное оружие попало на территорию школы. Правоохранители задержали устроившего резню ученика.

*Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Уголовное дело Школы Краснодар
06 декабря 2024, 17:49
Жителя Оренбурга задержали при попытке продать сына за 1,5 миллиона рублей
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Правоохранительные органы в Оренбурге задержали местного жителя, подозреваемого в попытке продажи полуторагодовалого сына. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

По версии следствия, 6 декабря 21-летний мужчина попытался продать сына 2023 года за 1,5 миллиона рублей. Незаконную сделку пресекли полицейские.

Против фигуранта завели уголовное дело по статье «Торговля несовершеннолетним, находящимся в беспомощном состоянии». Ребенка отвезли в больницу, его здоровью и жизни ничего не угрожает.

Представитель МВД Ирина Волк добавила в Telegram-канале , что злоумышленник несколько дней назад договорился о продаже сына желающим. Мать ребенка сейчас отбывает наказание в местах лишения свободы. Во время передачи денег силовики задержали подозреваемого, отметила Волк.

Ранее стало известно, что более десятка матерей из Брянской области продали отцовство мигрантам за круглую сумму.

Уголовное дело Рубль Дети Следственный комитет России
06 декабря 2024, 13:55
Чету мошенников, «лечивших» детей с ДЦП, будут судить в Москве в ближайшее время
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Уголовное дело против семейной пары, обманувшей несколько родителей с детьми, страдающими ДЦП, направили для передачи в суд. Ни муж, ни жена свою вину не признали, сообщили в ГСУ СК по Москве.

Фигурантов дела зовут Николай и Лилия Никоновы. Их обвиняют в мошенничестве и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По данным следствия, с 2018 по 2020 год Никонов, не имея медобразования, выдавал себя за специалиста, который якобы может лечить детей с ДЦП.

«Обещая вылечить ребенка 2017 года рождения, он провел курс массажей, за который в общей сумме получил более трех миллионов рублей», - уточнили в ведомстве.

На этих сеансах Николаю периодически помогала жена, а иногда делала массажи вместо него. Состояние здоровья девочки тем временем ухудшалось. В конце концов родители обратились к врачу в одну из государственных больниц.

Во время предварительного следствия выяснилось, что мошенники успели обвести вокруг пальца еще одну семью с ребенком, которому диагностировали ДЦП. У них они успели выманить за свои массажи более 500 тысяч рублей.

В СК отметили, что сначала Никоновы смогли скрыться от следствия, сбежав в другую страну. Их заочно арестовали и объявили в межгосударственный розыск. Обнаружить чету преступников удалось в Казахстане, там их задержали и экстрадировали в Москву.

На допросе обвиняемые не признали свою вину. В настоящее время по делу собрали достаточную доказательственную базу и передали дело для направления в суд.

Дети СК РФ Москва
06 декабря 2024, 10:34
ФСБ задержала членов колумбийского картеля «Кали» с 570 килограммами кокаина
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В России задержали членов колумбийского картеля «Кали» с 570 килограммами кокаина, предназначавшегося для перевозки в государства Евросоюза. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.

«Сотрудники Федеральной таможенной службы и ФСБ России с поличным задержали членов колумбийского картеля „Кали“ с особо крупной партией наркотиков. У них изъяли 570 килограммов кокаина, оптовая стоимость на российском черном рынке которого составляет 1,5 миллиарда рублей, а розничная - более 5,5 миллиарда рублей», - заявили в ведомстве.

В ФСБ отметили, что операция по борьбе с кокаиновым наркотрафиком началась несколько лет назад. Тогда оперативники выявили планы группировки изменить маршруты поставок в Европу через Россию.

Оперативная информация и таможенный контроль помогли силовикам обнаружить прибывший из Перу в Россию грузовой автомобиль в частично разобранном состоянии. В ходе проверки силовики обнаружили двух граждан, которые извлекли брикеты с кокаином из агрегатов машины и перегрузили их в контейнер Московской области для отправки в Евросоюз.

Ранее сотрудники ФСБ задержали в Пензенской области двух закладчиков.

Наркотики ФСБ Кокаин

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