«Напали трое». Мать раненого школьника в Краснодаре рассказала о поножовщине

«Причины нападения таковы, что там ходить по коридору нельзя, просто мимо проходить. Дети проходили, а эти армяне стояли и щемили младших каких-то детей из пятого-шестого класса», - отметила она.

Сын-восьмиклассник женщины вместе с другом прошли мимо, и хулиганам это якобы не понравилось. Они потребовали, чтобы подростки отвернулись и ушли.

«Сын сказал, мол, где хочу, там и хожу. Они велели, чтобы на следующей перемене приходил на разборки. Он, говорит, вышел из класса после окончания урока, и напали трое. Четвертый потом присоединился», - сказала собеседница 360.ru.

На сына женщины, по ее словам, напали первым, поэтому он получил самые серьезные травмы - колото-резаные раны у ребра в районе сердца, в живот и в бедро. За него заступились братья-близнецы, им тоже досталось. У одного подростка, заверила женщина, диагностировали сотрясение мозга, у другого - колотые раны.

«Состояние сына стабильное, нормальное. Врачи занимаются, зашивают раны», - сказала она.

Учителя отреагировали на произошедшее оперативно, рассказал источник 360.ru. Они завели детей в кабинеты, а завуч сделала объявление по громкоговорителю. Очевидцев пригласили в приемную. Когда детей отпустили, и они собирались домой, в школу приехала полиция.

В общей сложности пострадали пять человек. Последствия поножовщины сняли на видео. Следком возбудил уголовное дело о хулиганстве и халатности.