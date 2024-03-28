Нападавших на случайных прохожих подростков задержали в Санкт-Петербурге

Первого пострадавшего парни 16-17 лет встретили около дома по Муринской дороге. Мужчина припарковал машину и шел к подъезду, когда к нему подбежали, спровоцировали конфликт и избили. В качестве трофея один из нападавших забрал шесть тысяч рублей.

На второго мужчину набросились у соседнего дома. Он стоял со знакомыми у подъезда. Нападение оказалось таким внезапным, что петербуржец не успел среагировать. Из-за многочисленных ушибов и ссадин ему пришлось обратиться в больницу.

Уголовное дело возбудили по статье 213 УК России «Хулиганство». Подростков разыскали. Оказалось, что двух из них в начале марта обвиняли в грабеже. Парней задержали.

Похожие случаи происходили в Белгороде в январе, сообщил RT. Подростки избивали случайных прохожих. Возбудили уголовное дело.