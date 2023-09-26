Наказание экс-главе Госстройнадзора Кузбасса по делу о пожаре в «Зимней вишне» оставили в силе

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Кемеровский областной суд рассмотрел апелляцию по второму делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Он оставил без изменений в основной части приговор бывшей главе Госстройнадзора региона Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову, а также руководителю «ИСК „Ресурс“» Никите Чередниченко и главе инспекции Госстройнадзора Кузбасса Светлане Шенгерей. Об этом сообщил «360».

Комковой и Чередниченко изменили дополнительное наказание в виде ограничения свободы на невозможность выезжать за пределы территории муниципального образования, где они будут жить после освобождения, без согласия специализированного надзорного государственного органа.

Также им отменили приговор, который касался взыскания арестованного имущества. Арест на имущество до исполнения приговора в части назначенного штрафа остался в силе.

Приговор Центрального районного суда Кемерова от 20 декабря 2021 года в остальной части оставили без изменения, апелляционные жалобы не удовлетворили. Никто из подсудимых вину не признал.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» случился 25 марта 2018 года. В результате него 60 человек погибли, большинство из них были детьми. Приговоры по делу начали выносить в 2021 году. Тогда восемь обвиняемых осудили на сроки от пяти до 14 лет колонии.

Летом 2023 года стало известно еще о двух сроках для фигурантов дела. Бывший руководитель ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов получил десять с половиной лет колонии , а главный государственный инспектор по пожарному надзору Григорий Терентьев - восемь с половиной лет.