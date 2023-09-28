Находящегося в розыске архангельского рецидивиста задержали в Екатеринбурге

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В ведомстве уточнили, что против задержанного в июне этого года завели уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью человеку. Но мужчина не стал дожидаться результатов расследования и сбежал. Поэтому его объявили в федеральный розыск. В 2020 году беглец уже отбыл наказание за такое же преступление.

Задержали беглеца по ориентировке от полицейских из Вельского района Архангельской области, когда он вышел из поезда, следующего из Москвы в Новый Уренгой на вокзале Екатеринбурга.

Мужчину забрали в линейный отдел полиции, где поместили с специальное помещение для последующей передачи правоохранителям, которые займутся его перевозкой в регион подследственности.

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