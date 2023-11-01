Находившуюся в международном розыске мошенницу задержали в Москве

«Еще неизвестно, что произошло». Отец футболиста Бугаева — о его задержании

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева заподозрили в покушении на сбыт крупной партии наркотиков в Краснодаре. Отец задержанного Иван Бугаев рассказал «360», что вопреки сообщениям некоторых СМИ родные спортсмена уже нашли ему адвоката, однако деньги на его услуги все-таки собирают.

«Адвоката нашли на второй день. <…> В средствах мы стеснены, любую помощь [принимаем]. Я друзьям, коллегам его сказал: если кто может помочь чем на адвоката… Она уже работает, соглашение имеется, она ведет [дело], но на дальнейшее средства нужны», - пояснил Бугаев-старший.

«Еще неизвестно, что произошло. Я вам два слова скажу. Где он был задержан? Где производили выемку? Больше ничего говорить не буду: каждая точка или запятая идет или в ту, или в другую сторону. Чтобы вы более точно владели ситуацией, свяжитесь с его адвокатом», - произнес собеседник «360».

Ранее в ГУ МВД по Краснодарскому краю сообщили, что 42-летнего спортсмена остановили на улице из-за подозрительного поведения. При обыске у него нашли сверток с 500 граммами порошкообразного вещества, которое оказалось производным N-метилэфедрона. Правоохранители добавили, что мужчина, предположительно, забрал его из тайника, хотел увезти в Сочи и там сбыть.

Он прокомментировал появившиеся в Сети предположения бывших коллег футболиста о том, что Алексей мог попасть в плохую компанию, подвергнуться ее влиянию и заняться распространением наркотиков.

«Я коллег этих не понимаю. Он коллегам когда-то помогал, занимал любую сумму, которую просили… эти коллеги - они не коллеги. Никто [из них] со мной на связь не выходил», - заявил Иван.

Само задержание сына он прокомментировал довольно туманно.