Находившуюся в международном розыске мошенницу задержали в Москве
Московские полицейские задержали гражданку Таджикистана Тахмину Олимову, подозреваемую в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, женщина находилась в международном розыске, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным правоохранительных органов, подозреваемую обвинили в мошенничестве в особо крупном размере на родине, в Таджикистане. В России она скрывалась от правосудия.
Известно, что с августа по декабрь 2022 года злоумышленница обманула нескольких иностранцев. Она пообещала им обменять деньги на валюту по выгодному курсу, получив от них более трех миллионов рублей. Свою работу женщину не выполнила и потратила деньги на личные нужды.
После этого она скрылась на территории России. Ее нашли полицейские Москвы совместно с коллегами из Таджикистана. Сейчас стоит вопрос о ее экстрадиции на родину.
Ранее россиянам раскрыли схему мошенничества с похищением людей на расстоянии.