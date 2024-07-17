17 июля 2024, 11:49

Находившейся в розыске 9 лет фигурантке дела «Оборонсервиса» вынесли приговор

РИА «Новости»
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Бывшему гендиректору ЗАО «Безопасность и связь» Ирине Вишняковой вынесли приговор по делу «Оборонсервиса», сообщил «Коммерсант». По данным издания, ей назначили пять лет колонии общего режима.

Приговор Вишняковой вынес Хамовнический суд Москвы. По версии следствия, она была участницей многомиллионных хищений средств Минобороны, которые выделяли на эксплуатацию и содержание разных объектов ведомства в то время, когда его возглавлял Анатолий Сердюков.

Другим фигурантам громкого дела давно вынесли приговоры, но Вишняковой долгое время удавалось скрываться. После того как ей заочно предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве и легализации преступных доходов, ее объявили сначала в федеральный розыск, а с конца 2013-го - в международный.

Задержали Вишнякову в ноябре 2022-го, сразу отправив в СИЗО. Меру пресечения фигурантке не меняли вплоть до вынесения ей приговора.

Одной из широко известных фигуранток дела «Оборонсервиса» была Евгения Васильева , занимавшая пост главы департамента имущественных отношений Минобороны. При обыске в ее квартире нашли драгоценности, картины, антиквариат и наличные общей суммой в несколько десятков миллионов.

Кроме того, во время расследования стало известно, что она владеет 13-комнатной квартирой в Москве. В таких апартаментах чиновница отбывала домашний арест во время следственных действий. Из колонии она освободилась по УДО в 2015-м.

Суд Москва
17 июля 2024, 12:03
Владелец забегаловки с опасной шаурмой не признал вину в отравлении 17 человек
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Владельца точки быстрого питания на севере Москвы, где отравились не менее 17 человек, задержали следователи. Ему предъявили обвинения, на допросе бизнесмен вины не признал, сообщили в столичном СК.

О пострадавших из-за отравления шаурмой стало известно 15 июля. В больницы попали не менее 17 человек. Их госпитализировали из хостела на Дмитровском шоссе.

По факту случившегося возбудили дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сегодня СК сообщил о задержании владельца точки быстрого питания, где ели пострадавшие.

«Ему предъявлено обвинение. В ходе допроса обвиняемый вину не признал», - подчеркнули в ведомстве.

Следствие будет ходатайствовать об аресте бизнесмена. Также в пресс-службе обратили внимание, что сотрудники забегаловки работали незаконно, трудовых договоров у них не было.

Расследование дела продолжается.

СК РФ Москва
17 июля 2024, 10:55
Замначальника ЛУ на транспорте МВД задержали в Махачкале
РИА «Новости»
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В Махачкале задержали заместителя начальника линейного управления МВД России на транспорте Казбека Мурзаева. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах региона.

По информации источника, Мурзаева заподозрили в получении взятки в 13 миллионов рублей. Следователи завели уголовное дело.

Другой источник «РИА Новости» в правоохранительных органах республики также подтвердил информацию о задержании Мурзаева.

Telegram-канал Mash уточнил, что в ходе обысков в рабочем кабинете 48-летнего Мурзаева также нашли 4,4 грамма гашиша.

Оперативники предполагают, что деньги Мурзаеву передали сотрудники ООО «Порт-Петровск» и АО «Махачкалинский морской торговый порт». За это фигурант обеспечивал покровительство в течение последних двух лет.

Ранее в Челябинске арестовали бывшего поставщика обмундирования для Росгвардии.

Дагестан Коррупция
17 июля 2024, 10:46
Более 10 человек оказались под следствием по делам о покушении на главу Крыма
РИА «Новости»
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Более 10 человек ждут приговоров по делам о покушении на главу Крыма Сергея Аксенова. Об этом сообщил ТАСС.

«Больше 10 человек ожидают приговоров по делам о покушении», - отметил он.

В мае Аксенов рассказывал, что только за год в отношении его планировали совершить четыре покушения. Всех фигурантов раскрыли и задержали.

Недавно на бывшего главу Белого дома и кандидата в президенты США Дональда Трампа совершили покушение. Стрельбу во время митинга политика открыл молодой житель Пенсильвании. Пуля ранила Трампа в ухо. Его спасло то, что в момент выстрела он повернул голову в сторону. Подозреваемого в покушении на убийство политика ликвидировали снайперы. Пострадали также несколько участников митинга, один погиб.

По данным газеты Politico , американская разведка не исключает новые попытки покушений на Трампа. Это может снова произойти в течение ближайших недель.

Крым Сергей Аксенов
16 июля 2024, 20:07
Легализовавший тысячу человек канал незаконной миграции перекрыли в Петербурге
РИА «Новости»
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Полицейские перекрыли крупный канал нелегальной миграции в Санкт-Петербурге. О выявленной криминальной схеме сообщила в Telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

По информации 78.ru , 16 июля Куйбышевский районный суд город арестовал двух предполагаемых организаторов нелегальной миграции.

В общей сложности, по данным издания, по делу задержали пять человек. Двое из них - уроженцы Азербайджана. Трех петербуржцев опросили в качестве свидетелей. В офисах и жилищах задержанных провели обыски, изъяв мобильные телефоны, ноутбуки, компьютеры, системный блок, флеш-карты, учетные документы, рукописные записи, бланки с оттисками и подписями ответственных лиц.

Постановление об аресте вынесли двум уроженцам Азербайджана. У обоих есть российское гражданство и регистрация в Петербурге. При этом официально мужчины нигде не работают, растят малолетних детей. Под стражей они останутся до 14 сентября.

По версии следствия, злоумышленники наладили преступный бизнес рядом с миграционным центром. Там они оказывали платные услуги по оформлению фиктивной регистрации мигрантов по месту пребывания.

Приезжие, получившие пакет документов с недостоверными сведениями, могли обратиться уже в расположенный по соседству миграционный центр, чтобы легализовать свое пребывание в России.

«По предварительным данным, незаконными услугами воспользовались более тысячи человек», - подчеркнула Волк.

По факту случившегося возбудили дело об организации незаконной миграции. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать других соучастников этого бизнеса.

Санкт-Петербург Мигранты

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