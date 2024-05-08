Награды замминистра обороны Иванова принесли на заседание Мосгорсуда

В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Задержали двух мужчин, которые заявили, что уладили недопонимание. Пресс-служба Росгвардии показала видео потасовки.

В центре Москвы произошла массовая драка со стрельбой. Задержали двух мужчин, которые заявили, что уладили недопонимание.

Пресс-служба Росгвардии показала видео потасовки.

Конфликт начался в ресторане недалеко от станции метро «Чеховская» в Центральном административном округе Москвы. Охранник заведения встретил отправленный по вызову экипаж вневедомственной охраны Росгвардии и рассказал, что несколько посетителей повздорили, вышли на улице и затеяли драку. Один из них достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в воздух.

Росгвардейцы задержали и передали полицейским двух нарушителей - 28-летнего москвича и 37-летнего жителя Курской области. Мужчины заявили на камеру, что уже уладили конфликт.

«Недопонимание произошло. Ничего не было, все порешали», - сказал один из них.

В апреле росгвардейцы задержали в Москве трех мужчин, которые украли из машины сумку с наличными, сообщил RT. Они разбили окно остановившегося на светофоре авто, выстрелили и забрали деньги.