04 сентября 2024, 08:35

Награду в полмиллиона рублей объявили на Кубани за информацию об убийстве девочки

РИА «Новости»
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Полиция предложила вознаграждение в полмиллиона рублей за информацию о смерти 12-летней девочки, убитой в Кореновском районе Краснодарского края. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Награду предоставят за достоверные сведения, способствующие раскрытию преступления.

«Анонимность гарантируется», - подчеркнули правоохранители.

Они уточнили, что убийство совершили на хуторе Бураковском. Тех, кто владеет нужной информацией, попросили обратиться в дежурную часть ОМВД по Кореновскому району.

Тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти обнаружили в водоеме 2 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. По данным РЕН ТВ , 1 сентября школьница отправилась кататься на велосипеде, но домой не вернулась. Источник kp.ru сообщил, что сначала над девочкой надругались, после чего задушили ее же рубашкой.

Убийства Награды Полиция
03 сентября 2024, 23:46
В Крыму задержали трех подозреваемых в краже оборудования на 3 млрд рублей
РИА «Новости»
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В Крыму раскрыли кражу оборудования почти на три миллиарда рублей. Злоумышленники похитили его в Керчи, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Производственное оборудование предназначалось для цементного завода. Его вынесли с части территории Керченского морского порта Камыш-Бурун - она находилась в аренде у коммерческой организации.

«Задержаны трое подозреваемых», - отметила Волк.

Официальный представитель ведомства уточнила, что по факту случившегося возбудили уголовное дело о краже организованной группой в особо крупном размере.

Подозреваемыми по делу, уточнили в пресс-службе МВД Крыма, стали жители Москвы, Ленинградской и Ивановской областей, которые действовали по предварительному сговору.

«Стоимость украденного заводского оборудования для производства цемента составила порядка трех миллиардов рублей», - подчеркнули в ведомстве, добавив, что действия злоумышленников причинили серьезный ущерб Государственной корпорации развития России.

Статью о даче взятки и посредничестве при ее передаче добавили в дело о поставках некачественных бронежилетов для армии. Благодаря показаниям свидетелей следователи также нашли подтверждение участия в махинациях гендиректора компании «Пикет» Андрея Есипова и других фигурантов дела.

Уголовное дело Рубль Крым Россия Кражи Заводы
03 сентября 2024, 18:34
Трех сотрудников миграционных подразделений в Москве обвинили в мошенничестве
РИА «Новости»
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Трех сотрудников московских миграционных подразделений заподозрили в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба СК по Подмосковью.

В отношении двух инспекторов Управления по вопросам миграции и одного сотрудника Центра временного содержания иностранных граждан возбудили два уголовных дела. По версии следствия, подозреваемые внушали иностранцам, что могут сократить срок их пребывания на российской территории. В обмен на мнимое продление пребывания в стране они получали деньги.

«C целью личного обогащения фигуранты получили от иностранных граждан денежные средства в размере не менее 80 тысяч рублей, однако на срок их пребывания не повлияли в силу отсутствия таких полномочий», - отметили в пресс-службе.

По месту жительства и работы фигурантов уголовного дела провели обыски и обнаружили предметы и документы, подтверждающие их причастность к преступлениям.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении петербургских полицейских. По версии следствия, правоохранители превысили свои полномочия во время задержания активистов «Русской общины».

Уголовное дело Преступления Мошенничество Полиция Москва
03 сентября 2024, 12:08
Россиянам раскрыли две самые популярные и опасные схемы мошенничества
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Самыми популярными и опасными мошенническими схемами считаются звонки по телефону и через мессенджеры от имени МВД и Центробанка. Об этом РИА «Новости» рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Он объяснил, что обычно злоумышленники убеждают жертв перевести деньги на «безопасный счет». Мошенники запрашивают данные карт, пароли из смс и другую информацию, чтобы украсть средства. Аферисты заставляют людей совершать переводы, снимать и зачислять деньги в банкоматах, а также вынуждают оформлять кредиты.

«Злоумышленники при общении подчеркивают, что не запрашивают никаких реквизитов и данных, таким образом вызывая дополнительное доверие жертвы», - добавил специалист.

В Нижегородской области две местные жительницы стали жертвами аферистов. В первом случае женщина перевела мошеннику более миллиона рублей, во втором - пенсионерка отдала злоумышленниками примерно столько же. Правоохранители возбудили уголовные дела и приступили к поиску мошенников.

Мошенничество
03 сентября 2024, 12:05
Житель Севастополя получил 16 лет за подготовку к теракту и шпионаж
Unsplash
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ФСБ завершила расследование уголовного дела о подготовке к теракту, шпионаже и незаконном хранении взрывчатых веществ против жителя Севастополя. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

В ФСБ уточнили, что мужчину 1978 года рождения, завербованного украинскими спецслужбами, задержали год назад. По заданию кураторов он готовил теракт на объекте транспортной инфраструктуры в Крыму.

Южный окружной военный суд признал севастопольца виновным и приговорил его к 16 годам лишения свободы.

Ранее в Керчи задержали 23-летнего местного жителя , который по заданию СБУ собирал информацию о местах дислокации российских систем ПВО.

Кроме того, в Крыму поймали троих агентов украинской военной разведки - двоих россиян и одного гражданина Молдавии. Они планировали подрывы в городах полуострова и собирали секретные сведения о российских военных.

Шпионаж ФСБ Взрывы Севастополь

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