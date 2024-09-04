Награду в полмиллиона рублей объявили на Кубани за информацию об убийстве девочки

Награду предоставят за достоверные сведения, способствующие раскрытию преступления.

«Анонимность гарантируется», - подчеркнули правоохранители.

Они уточнили, что убийство совершили на хуторе Бураковском. Тех, кто владеет нужной информацией, попросили обратиться в дежурную часть ОМВД по Кореновскому району.

Тело 12-летней девочки со следами насильственной смерти обнаружили в водоеме 2 сентября. Следователи возбудили уголовное дело по факту случившегося. По данным РЕН ТВ , 1 сентября школьница отправилась кататься на велосипеде, но домой не вернулась. Источник kp.ru сообщил, что сначала над девочкой надругались, после чего задушили ее же рубашкой.