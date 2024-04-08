Нацистскую литературу нашли в ростовском музее казачества

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Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что проверку музея решили провести после обращения жителей. Среди них были и участники спецоперации.

Люди допустили, что учреждение культуры имеет отношение к реабилитации нацизма. Например, их возмутило нахождение на территории комплекса памятника атаману Петру Краснову. Известно, что в годы Великой Отечественной войны он сотрудничал с фашистами.

«На территории комплекса прошли обыски», - отметил собеседник агентства.

По его словам, из музея изъяли портреты нацистских пособников и подозрительную литературу. Ее отправят на экспертизу.

Источник добавил, что литература посвящена Краснову. А на изображениях были Сергей Павлов и Гельмут фон Павниц.