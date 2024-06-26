Началось первое заседание суда над журналистом Гершковичем

В суд приехали его коллеги из российских и зарубежных СМИ. Их пустили в зал заседаний для протокольной съемки, но сам процесс пройдет в закрытом режиме.

Гершковича тоже доставили в Свердловский облсуд на первое заседание. Его судьбу решит судья Андрей Минеев. По информации телеканала, он же вынесет приговор по другому делу, связанному с иностранцами, - гражданку России и США Ксению Карелину обвинили в госизмене из-за участия в публичных проукраинских акциях и сбора средств для армии этой страны.

Репортера газеты The Wall Street Journal задержали в марте 2023 года. Его обвинили в шпионаже в интересах спецслужб США. Президент России Владимир Путин не исключил обмен заключенными.