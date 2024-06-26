26 июня 2024, 09:52

Началось первое заседание суда над журналистом Гершковичем

РИА «Новости»
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В Екатеринбурге началось первое заседание суда по делу в отношении американского журналиста Эвана Гершковича. Обвиняемого в шпионаже доставили в Свердловский областной суд, сообщил RT.

В суд приехали его коллеги из российских и зарубежных СМИ. Их пустили в зал заседаний для протокольной съемки, но сам процесс пройдет в закрытом режиме.

Гершковича тоже доставили в Свердловский облсуд на первое заседание. Его судьбу решит судья Андрей Минеев. По информации телеканала, он же вынесет приговор по другому делу, связанному с иностранцами, - гражданку России и США Ксению Карелину обвинили в госизмене из-за участия в публичных проукраинских акциях и сбора средств для армии этой страны.

Репортера газеты The Wall Street Journal задержали в марте 2023 года. Его обвинили в шпионаже в интересах спецслужб США. Президент России Владимир Путин не исключил обмен заключенными.

Уголовное дело Шпионаж Суд Екатеринбург Задержание Эвана Гершковича
26 июня 2024, 10:23
Главврача и директора клиники в Москве осудили за подделку документов для мигрантов
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Гендиректор и главврач медклиники в Москве и их сообщница получили реальные сроки за организацию незаконной миграции. Об этом сообщила пресс-служба МВД России.

По данным следствия, подельники за деньги - от 10 тысяч до 40 тысяч рублей - изготавливали для иностранцев фальшивые приглашения на прохождение медосвидетельствования по несуществующим заболеваниям. По этим поддельным документам мигранты приезжали в страну. Во врачебной помощи они на самом деле не нуждались. Всего в Россию таким образом въехали более 150 человек. В конце концов преступление вскрыли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного управления МВД и управления ФСБ России по Москве и Московской области.

Двух осужденных приговорили к полутора годам лишения свободы каждого со штрафом 100 тысяч рублей. Еще одного фигуранта осудили на год, размер назначенного штрафа тот же.

Приговор вынес Долгопрудненский райсуд Москвы. В законную силу решение пока не вступило.

Ранее стало известно, что в России могут начать конфисковывать имущество за организацию незаконной миграции.

Штрафы Мигранты Врачи Приговоры Москва
26 июня 2024, 06:16
У одного из ликвидированных террористов в Дербенте нашли долги
РИА «Новости»
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Один из предположительных участников нападений в Дагестане боец ММА Гаджимурад Кагиров задолжал по кредитам около 70 тысяч рублей. Его ликвидировали, сообщило РИА «Новости».

В распоряжении журналистов оказались документы, согласно которым Кагиров в 2023 году не погасил кредит на сумму 66 578,87 рубля. У спортсмена нашли еще два долга - на 1792,84 и 900 рублей.

В Махачкале и Дербенте, по информации агентства, ликвидировали пятерых боевиков, в том числе Кагирова и сына бывшего главы Серокалинского района Магомеда Омарова. Мужчины 23 июня напали на православные храмы, синагогу и пост ДПС. Погиб 21 человек , в том числе священник - именно его назвали первой целью террористов. Еще более 20 пострадавших госпитализировали. Одного раненого отправили на лечение в Москву.

Спортсмены Дагестан Терроризм Кредиты Нападения и стрельба в Дербенте и Махачкале
26 июня 2024, 05:58
Главу «Уральских заводов» Мусина подозревают в мошенничестве на 50 млн рублей
Freepik
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Арестованного генерального директора «Уральских заводов» Василия Мусина подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей. Об этом заявил РИА «Новости» источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, Мусин своими действиями причинил государству ущерб на 50 миллионов рублей», - объяснил он.

Ранее стало известно, что Мусина обвинили в поставках зарубежных радиостанций вместо российских в рамках государственного контракта. Его арестовали за мошенничество при выполнении оборонного заказа и хищение средств, которые выделило МВД России.

Ранее депутата в Новосибирске заподозрили в получении взятки размером около 3,5 миллиона рублей. По данным следователей, деньги ему передал глава строительной компании. За криминальное вознаграждение чиновник пообещал свое покровительство и помощь в решении вопросов в области градостроительства.

Мошенничество Россия Заводы Деньги
26 июня 2024, 03:01
Полиция нашла бабушку мальчика, брошенного на Кубани месяц назад
РИА «Новости»
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Полицейские нашли бабушку пятилетнего мальчика, которого неизвестный мужчина оставил в поселке в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал ГУМВД Кубани.

По данным следователей, 21 мая в поселке Кирилловка нашли одинокого пятилетнего мальчика. Правоохранители начали проверку. Как стало известно РИА «Новости» , ребенок не разговаривал и не смог сообщить данные о себе. Его поместили в детский социально-реабилитационный центр в Абинске.

До этого у полиции появилось видео, на котором неизвестный мужчина держит мальчика за руку и оставляет его одного.

«Сейчас личность ребенка точно установлена, мальчика опознала бабушка», - заявили в МВД.

Скоро мальчика передадут родным.

Ранее в подъезде жилого дома в Москве мать оставила новорожденного ребенка. Младенца нашли и госпитализировали. Женщина, которая принесла его, попала на камеру домофона.

Дети Мужчины Полиция

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