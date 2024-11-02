02 ноября 2024, 10:07

Начальнику цеха липецкой ИК-2 предъявили обвинение в халатности

РИА «Новости»
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Начальнику цеха исправительной колонии № 2 в Липецкой области, откуда сбежали шестеро заключенных, предъявили обвинение в халатности. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка СК России.

«В рамках расследования уголовного о халатности сотрудников исправительной колонии, откуда совершен побег заключенными, предъявлено обвинение начальнику цеха Центра трудовой адаптации осужденных ФКУ ИК-2 УФСИН России по Липецкой области», - отметили в ведомстве.

Обвиняемый должен был контролировать, чтобы осужденные находились на закрепленных за ними рабочих местах. По данным следствия, он ненадлежащим образом исполнял должностные обязанности, из-за чего заключенные могли самовольно покидать территорию. Без должного контроля осужденные три месяца готовились к побегу, делая подкоп.

Также следователи предъявили обвинение начальнику Центра трудовой адаптации осужденных этой же колонии.

По данным Telegram-канала Shot , в корпусе ИК-2 для самых опасных заключенных нашли мобильные телефоны. В колонии проводят служебную проверку,

Заключенные Побеги Липецкая область
01 ноября 2024, 22:53
Суд арестовал двух новых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе»
РИА «Новости»
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Еще двоих подозреваемых в соучастии в теракте в «Крокусе» арестовали в Московской области. Это следует из картотеки Басманного суда столицы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Аушеву Д. М. и Медову Х. А. меры пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в суде.

Им вменили незаконный оборот оружия и взрывчатки.

Как выяснило издание «Коммерсант» , террористы, напавшие на концертный зал, получили оружие через них. Также установили двух других соучастников Медова и Аушева, их объявили в розыск.

Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что исполнителей теракта в «Крокусе» прицельно вербовали в таджикской диаспоре. Наниматели террористов были членами международной террористической организации «Вилаят Хорасан»*.

* Запрещенная в России террористическая группировка.

Суд ФСБ Россия Теракт в «Крокусе»
01 ноября 2024, 16:52
Работу подпольной нарколаборатории пресекли в Домодедове
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Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали мужчину, организовавшего в городском округе Домодедово нарколабораторию. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы безопасности по Москве и Подмосковью.

Спецслужбам удалось выяснить, что 40-летний местный житель производил мефедрон на арендованном для этого дачном участке. Его задержали с поличным и изъяли оборудование, реактивы и 29 килограммов уже готового наркотика, который мужчина планировал расфасовать и распространять через закладки.

Против наркопроизводителя возбудили уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Ему грозит лишение свободы вплоть до пожизненного.

В сентябре похожий случай произошел в городском округе Шаховская. Тогда мужчину задерживали сотрудники Росгвардии и МВД.

Наркотики Уголовное дело МВД РФ ФСБ Росгвардия
01 ноября 2024, 00:06
Приезжий избивал женщин в Приморье, СК возбудит уголовное дело
РИА «Новости»
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Приезжий мужчина избивал жительниц Приморского края, пострадавшие обратились в полицию. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по этому факту, сообщила пресс-служба ведомства.

«Во Владивостоке приезжий регулярно избивает знакомую девушку. В последний раз, помимо нее, он избил и ее подруг. Пострадавшие обратились в полицию, в связи с чем опасаются мести со стороны злоумышленника», - говорится в сообщении СК.

Правоохранители Приморского края проводят проверку, СК заведет уголовное дело.

Ранее во Владивостоке спасли шестилетнего ребенка, который на протяжении трех дней просил о помощи в запертой квартире. Когда спасатели вскрыли дверь, то обнаружили в квартире мальчика и спящую женщину в алкогольном угаре.

Уголовное дело Приморье Женщины СК РФ Мужчины Владивосток Полиция
31 октября 2024, 18:46
«Дело приостановлено». Розыск Блиновского прекратили
Pxhere
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Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей больше не в розыске. Об этом 360.ru сообщила его адвокат Юлия Новичкова.

«Приостановлено дело в связи с тем, что он на СВО. Мера пресечения отменена, в розыске не находится, дело приостановлено», - подчеркнула юрист.

Ранее стало известно, что Блиновский стал снайпером во время службы на специальной операции. Он успел отработать в паре под Красногоровкой.

После задержания экс-адвоката Эльмана Пашаева с мужем «королевы марафонов» не стали замораживать контракт. В начале сентября Блиновский погасил долги перед налоговой.

Адвокаты Елена Блиновская

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