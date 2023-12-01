Начальника следствия МВД Шиховцова арестовали в Петербурге

«Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова. <…> Суд избрал стражу по 28 января 2024 года», - сообщили в пресс-службе.

По данным суда, Шиховцов и Зайцева вступили в сговор и получили взятку от потерпевшей. Они потребовали восемь миллионов рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности. Полковника задержали 29 ноября во время передачи муляжа денег в качестве взятки. Шиховцов отказался от дачи показаний и попросил отправить его под домашний арест.

Ранее Тверской суд Москвы вынес постановление об аресте бывшего замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.