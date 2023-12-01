01 декабря 2023, 00:57

Начальника следствия МВД Шиховцова арестовали в Петербурге

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Начальника следственного отдела ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковника юстиции Игоря Шиховцова и его подчиненную майора юстиции Александру Зайцеву арестовали до 28 января 2024 года по обвинению в получении взятки. Постановление вынес Октябрьский суд Санкт-Петербурга, сообщили в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов.

«Октябрьский районный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Игоря Шиховцова. <…> Суд избрал стражу по 28 января 2024 года», - сообщили в пресс-службе.

По данным суда, Шиховцов и Зайцева вступили в сговор и получили взятку от потерпевшей. Они потребовали восемь миллионов рублей за непривлечение ее к уголовной ответственности. Полковника задержали 29 ноября во время передачи муляжа денег в качестве взятки. Шиховцов отказался от дачи показаний и попросил отправить его под домашний арест.

Ранее Тверской суд Москвы вынес постановление об аресте бывшего замглавы Ленинского городского округа Подмосковья Альберта Гравина. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Санкт-Петербург Суд МВД РФ Коррупция
01 декабря 2023, 00:59
Появилось видео с найденной девочкой, за которую требовали выкуп в Калужской области
Пресс-служба МВД
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Пропавшую в Калужской области девочку доставили в отдел полиции. Официальный представитель МВД России Ирина Волк опубликовала в Telegram-канале видео, как восьмилетнюю школьницу встретили в отделе.

Девочка пропала накануне в городе Козельск Калужской области, ее искали полиция, спасатели и волонтеры «Лизы Алерт». Обстоятельствами пропажи девочки занялись следователи по особо важным делам.

Девочку обнаружили в Белевском районе Тульской области случайные свидетели. Ребенок сидел и плакал на обочине дороги. Сначала ее доставили в больницу , жизни школьницы ничего не угрожает.

Ребенка привезли в следственный отдел СК в Козельск, где с ней будут работать правоохранители. Расследование уголовного дела продолжается.

Дети МВД РФ
30 ноября 2023, 22:30
Экс-главу центра спортивной подготовки приговорили к семи годам тюрьмы за растрату
РИА «Новости»
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Бывшего директора Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных команд России Александра Кравцова приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Экс-главу ЦСП обвинили в растрате, сообщили в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Приговор огласили в Замоскворецком районном суде Москвы. Прокурор изначально запросил 10 лет лишения свободы и штраф, а также право занимать руководящие должности в течение трех лет.

Другим пяти фигурантам дела прокуратура запросила восьмилетние сроки заключения. Однако суд назначил им условные сроки от двух до четырех лет с испытательным периодом.

Следствие установило, что Кравцов начислял зарплату фиктивным сотрудникам. Таким образом экс-глава и соучастники присвоили около 14 миллионов рублей за два года. Кравцова арестовали в 2020 году, ему вменили статью о присвоении и растрате в особо крупном размере.

Директора Дербентского кадетского корпуса Аммая Шахбанова задержали в Дагестане по подозрению в хищении более четырех миллионов рублей. Против него возбудили уголовное дело по статьям о служебном подлоге, мошенничестве, присвоении или растрате.

Спортсмены Уголовное дело Суд Тюрьмы
30 ноября 2023, 18:05
Администратора двух Telegram-каналов арестовали в Москве за вымогательство
Unsplash
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В Москве арестовали администратора Telegram-каналов «Как-то вот так» и «Политбюро 3.0» Анатолия Спирина на два с половиной года за вымогательство. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Хамовнический районный суд признал его виновным в вымогательстве более 400 тысяч рублей у должностного лица Ростеха - Василия Бровко. Спирин шантажировал его распространением негативных, компрометирующих сведений. За удаление информации он требовал деньги.

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее за подобное приговорили журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову на пять и четыре с половиной года лишения свободы.

Суд Мошенничество Москва 2023
30 ноября 2023, 17:45
Все вопросы и ответы по окончании следствия. Отец Бугаева — о деле против его сына
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Арестованному экс-игроку сборной России Алексею Бугаеву нужна характеристика. Об этом «360» заявил отец спортсмена Иван Бугаев.

Бывший футболист подал гражданский иск на пять миллионов рублей в отношении ГУ МВД по Краснодарскому краю. Причиной стало распространения главком сфальсифицированного видео с обнаружением у Бугаева наркотиков, сообщило РИА «Новости».

Отец спортсмена отказался комментировать эту информацию. Он заявил, что желающие помочь его сыну могут посодействовать в составлении характеристики.

«Любую характеристику по существу: возможно ли то, что он употреблял наркотики, занимался наркотиками или еще что?» - отметил Иван.

Отец экс-футболиста добавил, что Алексей больше находился на виду у тренеров, чем у него самого. Эти люди могли предоставить необходимые для досудебного разбирательства сведения. Лучше всего обратиться в Российский футбольный союз, подчеркнул Бугаев-старший.

«Потому что все сведения стекаются куда? в Российский футбольный союз», - сказал он.

Иван добавил, что не общался с сыном, так как на это еще нет разрешения.

«Все вопросы по окончанию [следствия]. И ответы», - заключил отец Алексея.

Адвокат экс-футболиста Екатерина Макличенко ранее заявила, что уголовное дело сфальсифицировали и вымогали у подзащитного три миллиона рублей. По словам правозащитницы, наркотики Бугаеву подбросили перед съемкой видео задержания.

Прикубанский районный суд отправил экс-футболиста под стражу до 31 декабря. Незадолго до этого спортсмену уже назначили семидневный арест за сопротивление при задержании. Защита обжалует меру пресечения, как только получит постановление.

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