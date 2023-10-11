Начальника подрядной организации обвинили в гибели рабочего на юге Москвы
Завершилось расследование уголовного дела в отношении начальника участка подрядной организации на юге Москвы. Его обвинили в нарушении требований охраны труда, которое привело к гибели рабочего. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.
По данным ведомства, 14 июня 2023 года на строительной площадке на проспекте Лихачева в Москве рабочий упал с высоты более пяти метров. От полученных травм он скончался на месте.
Во время расследования провели необходимые экспертизы, допросили свидетелей и специалистов в области безопасности. Собранные доказательства послужили основанием для обвинения начальника участка подрядной организации.
«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд города Москвы для рассмотрения по существу», - добавили в СК.
Ранее мужчина погиб после обрушения грунта на стройплощадке на северо-востоке Москвы. Его удалось достать из-под завалов, но он скончался в машине скорой помощи.