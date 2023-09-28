Начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю попросили отправить под арест

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«Судом получено ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей», - сказала собеседница агентства.

По данным ТАСС , главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали 27 сентября по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В чем именно заподозрили Волынкина, агентство не указало. Источник в правоохранительных органах сказал, что генерал-лейтенант внутренней службы мог нарушить закон в 2021 году.

Источник РИА «Новости» сообщил, что Волынкина задержали по делу о коррупции. По словам другого человека, знакомого с ситуацией, причиной внимания правоохранительных органов к начальнику регионального управления МЧС стали деньги.

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