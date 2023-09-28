Начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю попросили отправить под арест
Следствие попросило Басманный суд Москвы отправить под арест руководителя главного управления МЧС по Краснодарскому краю, генерал-лейтенанта внутренней службы Олега Волынкина. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.
«Судом получено ходатайство следствия об избрании Волынкину меры пресечения в виде содержания под стражей», - сказала собеседница агентства.
По данным ТАСС , главу ГУ МЧС по Краснодарскому краю задержали 27 сентября по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. В чем именно заподозрили Волынкина, агентство не указало. Источник в правоохранительных органах сказал, что генерал-лейтенант внутренней службы мог нарушить закон в 2021 году.
Источник РИА «Новости» сообщил, что Волынкина задержали по делу о коррупции. По словам другого человека, знакомого с ситуацией, причиной внимания правоохранительных органов к начальнику регионального управления МЧС стали деньги.
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