Начальника Главного управления связи ВС РФ арестовали по делу о взятке

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Шамарин также является заместителем начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, отметил «Коммерсант». По информации источника издания, Шамарина задержали, у него уже провели обыски. После этого генерала доставили на допрос.

Материалы дела рассматривают в 235-м гарнизонном военном суде, добавил источник газеты. Детали в настоящее время неизвестны.

В суде РИА «Новости» сообщили, что ходатайство об аресте Шамарина удовлетворили.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Вадиму Шамарину», - подчеркнула собеседница агентства.