07 февраля 2024, 18:37

Начальницу отдела налоговой инспекции в Москве отправили арестовали по делу о взятках

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В Басманном районном суде Москвы постановили арестовать начальницу одного из отделов ИФНС № 30 Юлию Лактюхину по делу о взятках. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и отправил Лактюхину под арест на месяц и 28 суток.

Начальницу отдела регистрации и учета налогоплательщиков ИФНС № 30 обвиняют в получении взятки в крупном размере.

Ранее Никулинский районный суд приговорил экс-следователя по особо важным делам СУ УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Артема Виноградова к девяти с половиной годам колонии строгого режима. Его признали виновным в приготовлении к преступлению и получении взятки. Виноградову также на 10 лет запретили работать на государственной службе и в правоохранительных органах.

Суд Аресты Москва
07 февраля 2024, 17:49
Подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы экстрадировали из Киргизии
РИА «Новости»
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Подозреваемого в убийстве на юго-западе Москвы в 2021 году экстрадировали из Киргизии. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Согласно материалам следствия, в марте 2021 года подозреваемый, находясь в жилом помещении по адресу улица Архитектора Власова, нанес знакомому колото-резаные ранения в области шеи. Мужчина умер на месте происшествия.

Подозреваемый скрылся на территории Киргизии. Против него выдвинули обвинение заочно и объявили в международный розыск. Позже фигуранта дела экстрадировали в Москву.

Еще одного мужчину, обвиняемого в многомиллионном мошенничестве, экстрадировали в Россию из Аргентины. По версии оперативников, вместе с другими лицами он создал организованную группу, чтобы заключать фиктивные договоры на поставки автозапчастей.

Киргизия Убийства Следственный комитет России Москва
07 февраля 2024, 17:37
Семь новых эпизодов нашли в деле о торговле детьми в Москве
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Правоохранители выявили еще семь сделок, связанных с торговлей новорожденными детьми тремя подозреваемыми женщинами, которых отправили на время следствия в изолятор. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета.

В ведомстве уточнили, что злоумышленницы находили беременных женщин, которые не хотели оставлять себе детей. Подозреваемые брали на себя организацию родов, расходы на продукты, лекарства и медицинские услуги. Затем они забирали новорожденных и регистрировали их в ЗАГСе по фальшивым документам как собственных детей.

На начальном этапе следствие установило, что одна из женщин незаконно оформила пятерых младенцев, вторая - шестерых. Позже правоохранителям удалось установить еще семь сделок с детьми.

Подозреваемых обвинили в преступлении, совершенном организованной группой. Расследование уголовного дела о торговле детьми продолжается.

Схему выстроили на деятельности «благотворительных фондов» , работавших с желающими сделать аборт женщинами. Злоумышленники публиковали таргетированную рекламу своих услуг в Сети.

Дети Москва
07 февраля 2024, 14:55
«Их добротой могли воспользоваться». Подруга — о жертвах тройного убийства в Подмосковье
РИА «Новости»
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Убитые в Подмосковье сестры-близнецы и их приятельница были добрыми, отзывчивыми и гостеприимными людьми, и этим кто-то мог воспользоваться. Об этом «360» рассказала подруга одной из жертв, Натальи К., Алла.

По ее словам, приятельница сестер Светлана, с которой они жили, была их дальней родственницей и совладельцем завода, «деловой бизнес-леди».

«Они были очень небедными женщинами. Я их давно не видела. Наташу видела периодически, мы с ней были более близки. <…> Дружили более 20 лет. <…> Когда они переехали, лет 10 назад, мы стали реже общаться, подробностей их жизни не знала. С Наташей чисто по творчеству общались», - сообщила Алла.

Они с Натальей сблизились, когда обе возглавляли культурные учреждения. Со Светланой сестры вместе учились в институте и жили в одном городе. Алла вспомнила, что Наталья примерно до 2000 года жила в Петербурге, а потом ее сестра построила дом и пригласила ее в гости. Позже они съехались. Детей не было ни у той ни у другой, зато есть родные брат и сестра. У Светланы же в Петербурге живет дочь.

«Они были очень общительными, добрыми, гостеприимными, всегда всем на помощь приходили, и вполне возможно, что кто-то воспользовался их добротой», - добавила Алла.

Она со слезами призналась, что как раз звонила Наталье целый день, поскольку она должна была в субботу, 10 февраля, приехать к ней на мероприятие «в качестве жюри».

Тела трех пенсионерок с огнестрельными ранениями нашли в доме в деревне Свитино. Следователи возбудили уголовное дело.

Убийства
07 февраля 2024, 14:49
«Хороший театрал и режиссер». Бывшая коллега — о жертве тройного убийства в Подмосковье
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Одна из жертв тройного убийства в Подмосковье — бывший директор ДК, мастер-кукольник Наталья К., сообщил «Московский комсомолец». Заведующая отделом в сельском доме культуры Валентина Черкесова рассказала «360», что Наталья переехала много лет назад, но ее по-прежнему приглашали на культурные мероприятия.

«У нее сестра в Домодедове, ранее Наталья жила в селе Тарутино, работала в школе и ДК директором, уехала около 10 лет назад. Очень хороший театрал и режиссер, ездила на фестиваль с детьми показывать свои работы. Ростовые куклы были ее направлением, она учила детей», - вспомнила собеседница «360».

Валентина Черкесова добавила, что коллега уехала к сестре из-за заболевания легких - у родственницы было больше финансовых возможностей для лечения, она помогала.

«Я приглашала Наталью периодически на фестивали, на открытие Года театра», - поделилась завотделом ДК.

Она выразила надежду на то, что произошла какая-то ошибка, и ее бывшая коллега все-таки жива.

«Ужас. Прямо белым днем!.. Большая утрата и горе для нас», - произнесла Черкесова.

Трех пенсионерок - двух сестер и их подругу - нашли мертвыми в частном доме в деревне Свитино Наро-Фоминского городского округа. СМИ писали, что в убийстве заподозрили их знакомого.

Одна из жертв тройного убийства в Подмосковье - бывший директор ДК, мастер-кукольник Наталья К., сообщил « Московский комсомолец ». Заведующая отделом в сельском доме культуры Валентина Черкесова рассказала «360», что Наталья переехала много лет назад, но ее по-прежнему приглашали на культурные мероприятия.

Убийства Школы Театры Фестивали

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