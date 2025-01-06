Началась конфискация имущества бывшего российского министра

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Бывшего министра осудили на 12 лет строгого режима за создание преступного сообщества, мошенничество, коммерческий подкуп, незаконное участие в предпринимательской деятельности и легализацию денежных средств, полученных преступным путем. Преображенский суд Москвы также назначил Абызову штраф 80 миллионов рублей.

Общая сумма подлежащего конфискации имущества составляет примерно 23,5 миллиарда рублей. Приставы также изымут исполнительские сборы и долг в размере 2,4 миллиарда рублей.

В отношении Абызова за период с 2020 года по конец 2024 года открыли семь исполнительных производств, а общая задолженность бывшего министра составляет почти 28 миллиардов рублей.

Ранее приставы начали конфисковывать имущество у бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Они изъяли у него наручные часы разных брендов на 9,6 миллиона рублей.