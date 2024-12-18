На Урале литейщик полгода снимал на скрытую камеру женщин в душевой

По словам пострадавших, 33-летний литейщик в августе приклеил скотчем камеру в женской душевой. Лишь в декабре одна из сотрудниц заметила ее и пожаловалась охране. Благодаря записям с заводских камер удалось вычислить, кто из мужчин бывал в чужой душевой.

Выяснилось, что литейщик снимал коллег и хранил записи в своем телефоне. Он во всем сознался. Правоохранители возбудили дело, а сотрудницы решили подать коллективный иск.

В Новосибирске посетители караоке-бара обнаружили камеры в женском и мужском туалетах. Администратор оправдался тем, что их установили предыдущие владельцы помещения.