На тренера из Екатеринбурга завели 33 дела за совращение ученицы

«Дела по 33 эпизодам возбуждены по статье 132 УК РФ - „Насильственные действия сексуального характера“», - отметил собеседник издания.

Уголовные дела возбудили на основании показаний потерпевшей. Сам тренер вину не признал. Его задержали и отправили за решетку.

По данным следствия, специалист домогался до ученицы с 2021 по 2023 годы, на тот момент девочке было 12-14 лет. Во время соревнований тренер якобы совершал развратные действия, «направленные на пробуждение у школьницы интереса к сексуальным отношениям». В свердловском СКР не стали комментировать ситуацию.

Ранее в Калужской области правоохранители задержали охранника монастыря «Оптина пустынь» за совращение девятилетней девочки в Козельске. Подозреваемый водил третьекласснику к себе домой и совращал ее.