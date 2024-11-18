18 ноября 2024, 02:26

На шестикратного чемпиона России по футболу напали с холодным оружием

РИА «Новости»
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Трое сотрудников футбольного клуба «Ленинградец» пострадали из-за нападения в Астрахани. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, среди пострадавших оказались бывший участник сборной России по футболу Вадим Евсеев, который сейчас работает тренером клуба, его ассистент Александр Шмарко и заместитель гендиректора ФК.

Происшествие случилось, когда тренерский штаб «Ленинградца» и руководство шли в отель из ресторана. В этот момент сзади к компании подошли двое неизвестных и попросили сигарету. Когда они не получили ответа, то брызнули в лицо Евсеева из перцового баллончика.

Как рассказал пресс-секретарь «Ленинградца» Георгий Начкепия, после этого Шмарко вместе с еще одним сотрудником попытались задержать хулиганов, однако нападавшие вытащили нож и ударили его по лицу.

Правонарушителей задержали сотрудники клуба. Теперь ими занимаются полицейские. Евсееву и Шмарко оказывают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

Вадим Евсеев состоял в сборной России по футболу, стал шестикратным чемпионом страны. Возглавил «Ленинградец» в конце сентября. Команда выступает во Второй лиге.

Ранее игроки «Спартака» и ЦСКА устроили массовую драку в матче 14-го тура РПЛ. Защитник московского клуба Виллиан Роша ударил спартаковцев Руслана Литвинова и Срджана Бабича.

Драки Спортсмены Футбол
18 ноября 2024, 02:15
Суд избрал меру пресечения подростку, пнувшего школьницу в Нижних Сергах
РИА «Новости»
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Районный суд отправил под домашний арест подростка-мигранта, который ударил ногой в грудь школьницу в Нижних Сергах Свердловской области. Об этом сообщила пресс-служба Свердловского областного суда.

«Нижнесергинский районный суд избрал меру пресечения 14-летнему подростку, пнувшему школьницу в грудную клетку. Мера пресечения - домашний арест по 15 января 2025 года», - написали в сообщении.

Накануне подростку предъявили обвинение по статье «Хулиганство». Дело завели после того, как в СМИ появилось видео, на котором подросток с кавказской внешностью пнул с разбега русскую девочку. За кадром его подначивала другая девочка, предположительно, которая снимала видео.

Уголовное дело Суд Школы Видео СК РФ Свердловская область Аресты
17 ноября 2024, 22:50
Появились кадры задержания угонщика маршрутки в Раменском
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Появилось видео задержания мужчины, который угнал маршрутку в городе Раменское. Кадры опубликовал Telegram-канал ГУ МВД России по Московской области.

Сначала на записи видно погоню за уезжающей газелью. Потом маршрутка столкнулась с легковой машиной и съехала на обочину. В конце записи можно рассмотреть повреждения на легковушке и схваченного угонщика.

До этого в пресс-службе рассказали, что происшествие случилось примерно в 10:10. По предварительным данным, между водителем маршрутки и пассажиром начался конфликт, в ходе которого остальные попутчики вышли из салона. Потом мужчина вытолкал шофера из машины, сел за руль и поехал.

Маршрутку заметили полицейские в Жуковском и потребовали нарушителя остановиться. Автомобилист проигнорировал стражей порядка, началась погоня. В Раменском угонщик выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой машиной. После ДТП правоохранители смогли задержать его.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Сейчас правонарушитель в территориальном участке полиции.

Задержания Уголовное дело ДТП Видео Россия Жуковский Машины Водители Раменское
17 ноября 2024, 03:11
Скандал с журналистами на сеансе Кашпировского дошел до полиции
РИА «Новости»
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Председатель Петербургского отделения Союза журналистов России (СЖР) Дмитрий Шерих обратился к начальнику ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области Роману Плугину после того, как журналистку выгнали с сеанса экстрасенса Анатолия Кашпировского. Об этом сообщил Telegram-канал петербургского отделения СЖР.

«Неустановленные сотрудники охраны мероприятия, по словам коллег, также запрещали журналистами пользоваться средствами видео- и фотофиксации», - написал Шерих в обращении.

Он отметил, что наиболее неприятное происшествие случилось с журналисткой «Известий» Наталией Графчиковой и съемочной командой РЕН ТВ. У операторов отбирали камеру из рук, а корреспондентку вовсе вытолкали из зала, когда она попыталась задать вопрос Кашпировскому.

«Прошу Вас принять все необходимые меры по расследованию данного инцидента. Надеюсь, правонарушители будут установлены и привлечены к ответственности в порядке, предусмотренном законом», - заявил Шерих.

Это уже не первый раз, когда Наталии Графчиковой мешают выполнять работу. Ранее на корреспондентку напали на семинаре VIP-коуча Инны Тлиашиновой. Журналистка готовила материал о российской блогосфере, поэтому отправилась на мероприятие. Однако охранники были не рады присутствию представителя прессы, поэтому напали на нее. После случившегося возбудили уголовное дело по факту воспрепятствования законной деятельности журналистов.

Санкт-Петербург Уголовное дело Скандалы Россия Работа Полиция Экстрасенсы
16 ноября 2024, 05:20
Нотариусы предупредили россиян о мошеннических схемах лишения жилья
Freepik
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Мошенники, чтобы лишить собственника квартиры, начали прибегать к подмене документов. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП).

Если договор не заверяется нотариально, то его легко можно подменить как полностью, так и частично, предупредили нотариусы. Ответственность за подписанный в МФЦ договор лежит на обеих сторонах. Оспорить такую сделку будет проблематично.

«Человеку, который и не думал ничего продавать, звонят якобы полицейские. Говорят, что некие аферисты хотят похитить его жилплощадь. Его просят разыграть сделку, чтобы выйти на мошенников и арестовать их. Человек подписывает документы купли-продажи вроде как „не всерьез“, а в итоге теряет квартиру», - рассказали нотариусы.

Такие сделки обычно проходя очень быстро, с момента согласия до оформления проходит не более двух дней.

Умирающая волгоградка подарила квартиру коллеге, которая втерлась к ней в доверие и убедила написать дарственную.

Мошенничество Квартиры

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