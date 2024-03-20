На насосной станции в Москве обнаружили тела младенцев

Тело новорожденной девочки обнаружили на насосной станции 18 марта, второго ребенка - на следующий день. На голове одного из младенцев нашли рану в теменной области слева. Следователи назначили судебно-медицинские экспертизы, допросили сотрудников насосной станции, изъяли записи с камер видеонаблюдения и возбудили два уголовных дела по статье 109 УК России «Причинение смерти по неосторожности».

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление личности матери детей», - сообщила пресс-служба.

В Ставропольском крае женщина сделала домашний аборт на седьмом месяце беременности и умерла. Супруг не знал о том, что она ждала ребенка.