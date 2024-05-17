17 мая 2024, 01:12

На мусорном полигоне нашли зарытое тело рязанца, пропавшего без вести на охоте

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Труп рязанца, который более двух месяцев числился без вести пропавшим, нашли закопанным на полигоне бытовых отходов. Об этом рассказали в управлении СК РФ по региону.

«В ходе расследования уголовного дела обнаружено тело жителя Рязани, числившегося пропавшим без вести во время охоты», - рассказали в ведомстве.

Мужчина ушел на охоту 24 февраля вместе с товарищами. Уже 2 марта в полицию поступило заявление о его пропаже. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Следователи выяснили, что в Сапожковском районе местный бизнесмен устроил для жителей Москвы и Рязанской области незаконную охоту на лося. Во время нее рязанец открыл стрельбу по животному, однако задел одного из охотников. В итоге стрелявший мужчина и два других соучастника «вывезли тело потерпевшего на полигон бытовых отходов, где закопали в землю».

Одного из охотников обвинили в убийстве, его заключили под стражу. Еще двоих человек арестовали. Во время дачи показаний обвиняемый показал место сокрытия тела потерпевшего.

Ранее в Наро-Фоминске мужчина случайно застрелил шестилетнюю девочку. Происшествие случилось на даче у друзей, где товарищи развлекались, стреляя из пневматического оружия.

Уголовное дело Убийства Мужчины Оружие Полиция
16 мая 2024, 23:05
Криминальному авторитету Шишкану вынесли обвинительный вердикт
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Присяжные заседатели вынесли обвинительный вердикт криминальному авторитету Олегу Медведеву и членам его банды. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

«На основании доказательств СК РФ заседателями вынесен обвинительный вердикт», - подчеркнули в ведомстве.

Преступную группировку обвинили в убийствах, бандитизме и совершении ряда других тяжких и особо тяжких преступлений.

По версии следствия Медведев по кличке Шишкан и его подельники убили гендиректора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяну Сидорову в целях завладения земельными участками предприятия. Кроме того, жертвами банды стали трое ее родственников.

Также члены организованной преступной группировки вымогали деньги у предпринимателей, совершали убийства, причиняли вред здоровью разным людям и поджигали их имущество.

Приговор всем виновным в преступлениях вынесут на основании вердикта присяжных. Слушание дела проходило в здании Мосгорсуда.

В октябре 2019 года стали известны обстоятельства убийства директора ЗАО «Племзавод Раменское» Татьяны Сидоровой. Ее тело и трупы трех ее родственников нашли во время раскопок в одном из дачных массивов.

Убийства Преступления Приговоры СК РФ Раменское
16 мая 2024, 19:08
Фигурантами дела о теракте в «Крокусе» стали еще пять человек
РИА «Новости»
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Еще пять граждан Таджикистана стали подозреваемыми по уголовному делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Новым фигурантам дела вменяют покушение на теракт, а также незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ. Авторы издания отметили, что подозреваемые могут состоять в запрещенной террористической организации «Вилаят хорасан»*.

По данным издания, СК возбудил уголовное дело по статье «Оказание ненадлежащих услуг по охране здания, повлекших смерть двух и более лиц».

Ранее московский суд еще на три месяца продлил содержание под стражей четырех фигурантов дела о теракте «Крокус Сити Холле». Всего по этому делу арестовали 12 человек.

* Запрещенная в России террористическая организация.

Уголовное дело Оружие Таджикистан Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 16:57
Еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокусе» продлили арест
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Басманный суд Москвы продлил арест еще четырем фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

Инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Джумахона Курбонова, Мухаммада Шарипзоды, Якубджони Юсуфзоды и Назримада Лутфуллои. Фигуранты останутся под стражей до 22 августа.

В этот же день Басманный суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в «Крокусе» Далерджону Мирзоеву. Основная часть заседания состоялась в закрытом режиме.

До этого инстанция удовлетворила ходатайство следствия в отношении Мухаммадсобира Файзова - он тоже является фигурантом дела о теракте подмосковном концертном зале. Мужчину будут содержать под стражей до 22 августа.

Суд Аресты Теракт в «Крокусе»
16 мая 2024, 15:31
Мемориал Кобзону в Москве превратили в наркошоп
РИА «Новости»
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Наркоторговцы вмонтировали в памятник певцу Иосифу Кобзону в Москве 12 металлических табличек с QR-кодами, ведущими на площадку по продаже запрещенных веществ. Об этом сообщило агентство Regnum со ссылкой на источник.

По информации издания, во время патрулирования района полицейские обратили внимание на прикрепленные к памятнику в Оружейном переулке таблички, которые, судя по подписям к ним, должны были вести на страницу с песнями известного артиста. Однако вместо обещанных аудиозаписей пользователи видели сайт с предложениями приобрести наркотики.

Полиция начала проверку и поиск виновных в подлоге. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Испании наркоторговцы замаскировали четыре тонны запрещенных веществ под сладости. Они упаковали груз в обертки от шоколада. Полицейские изъяли крупную партию в населенном пункте Ла-Пуэбла-дель-Рио.

Наркотики Преступления Памятники Торговля Полиция Москва

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