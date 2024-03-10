На мусорном полигоне на Камчатке нашли тело новорожденного

Мужчина в Челябинске напал на сотрудницу бара Bla Bla Bar после того, как его не пустили в заведение. О случившемся сообщило издание «74.Ru».

Девушка была промоутером и стояла у входа в бар. Агрессор находился рядом с ней, когда охранники не пустили его в паб. Свое негодование он решил выместить на сотруднице и обратился к ней.

«Он высказывал мне разные неприятные вещи, я старалась не обращать внимания, но ему ответила: „Мужчина, я вам не подруга, чтобы со мной так разговаривать“. Его, видимо, переклинило, и он меня взял и ударил в нос со всей силы», - призналась девушка.

Врачи диагностировали у девушки перелом носа со смещением. Она написала заявление в правоохранительные органы. Как заявил директор заведения Руслан Абашев, после случившегося злоумышленник быстро скрылся.

Ранее в одном из баров в Екатеринбурге между посетителями возник конфликт. В итоге ссора перешла в драку, один из участников потасовки достал оружие и открыл стрельбу.