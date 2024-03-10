10 марта 2024, 04:05

На мусорном полигоне на Камчатке нашли тело новорожденного

Global Look Press
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На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело новорожденного ребенка. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола», - написала пресс-служба.

СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей.

В Тверской области ранее новорожденную девочку нашли на лестничной площадке многоквартирного дома. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили против отца ребенка, который по просьбе матери увез девочку и бросил.

Уголовное дело Убийства Дети Россия Полигоны Камчатка
09 марта 2024, 23:02
Агрессивного челябинца не пустили в бар, и он сломал нос одной из сотрудниц
Freepik
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Мужчина в Челябинске напал на сотрудницу бара Bla Bla Bar после того, как его не пустили в заведение. О случившемся сообщило издание «74.Ru».

Девушка была промоутером и стояла у входа в бар. Агрессор находился рядом с ней, когда охранники не пустили его в паб. Свое негодование он решил выместить на сотруднице и обратился к ней.

«Он высказывал мне разные неприятные вещи, я старалась не обращать внимания, но ему ответила: „Мужчина, я вам не подруга, чтобы со мной так разговаривать“. Его, видимо, переклинило, и он меня взял и ударил в нос со всей силы», - призналась девушка.

Врачи диагностировали у девушки перелом носа со смещением. Она написала заявление в правоохранительные органы. Как заявил директор заведения Руслан Абашев, после случившегося злоумышленник быстро скрылся.

Ранее в одном из баров в Екатеринбурге между посетителями возник конфликт. В итоге ссора перешла в драку, один из участников потасовки достал оружие и открыл стрельбу.

Челябинск Мужчины
09 марта 2024, 10:23
Бастрыкин затребовал доклад о ситуации с избиением первоклассника в Перми
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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о проверке после избиения первоклассника в Перми. ЧП произошло в одной из местных школ, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председателю СКР будет доложено о ходе проверки по факту нанесения телесных повреждений ребенку в Пермском крае», - говорится в сообщении.

Представители Следственного комитета уточнили, что информация об избиении первоклассника ранее появилась в прессе. Журналисты писали, что ученики младших классов во время ссоры избили школьника во дворе образовательного учреждения. После случившегося правоохранители организовали доследственную проверку.

Отец пострадавшего рассказал Ura.ru , что сообщил о драке директору школы, но она оказалась «не заинтересована в решении проблемы». Родители сразу же вызвали медиков и полицейских.

По словам мужчины, четверо школьников разбили сыну губу и порвали куртку. Сейчас ему страшно выходить одному на улицу.

Ранее в Челябинской области толпа школьниц избила одноклассницу. Весь процесс нападавшие снимали на камеры смартфонов.

Пермский край Дети Школьники Избиения
09 марта 2024, 04:52
В Подмосковье вдова расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами из банка приколов
РИА «Новости»
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Жительница поселка Селятино в Московской области расплатилась с любовником за убийство мужа купюрами банка приколов. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По данным авторов публикации, 38-летняя Виорика разлюбила мужа, но не захотела разводиться. Женщина решила сподвигнуть любовника Рината на убийство своего супруга. Пожаловалась, что благоверный мучает ее, бьет и издевается. За смерть мужа Виорика обещала долгую семейную жизнь с ней и два миллиона рублей в придачу.

В итоге Ринат согласился. В выбранный день он пришел в дом к паре, ударил главу семейства топором по голове, а потом добил его ножом в шею. Когда мужчина пришел за деньгами, то новоиспеченная вдова выдала сумму пачкой билетов приколов.

Рината поймали раньше, чем он раскрыл обман. Теперь полицейские разбираются с обоими подозреваемыми, их обвинили по статье «Убийство».

Ранее в Сургуте 60-летнюю местную жительницу обвинили в жестокой расправе над мужем. По данным следователей, она поссорилась с супругом в нетрезвом состоянии. Разозлившись, женщина ударила его отбойным молотком, а потом взяла нож и пырнула почти 20 раз.

Убийства Женщины Мужчины Деньги
08 марта 2024, 23:27
Дагестанец открыл стрельбу по трем мужчинам из-за места на парковке
РИА «Новости»
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Житель Дагестана во время конфликта с тремя мужчинами открыл по ним огонь из охотничьего карабина, один из них умер по дороге в больницу. Об этом сообщило СУ СК России по республике в Telegram-канале.

Происшествие случилось 7 марта в городе Буйнакске. Следователи выяснили, что конфликт начался между пятью местными жителями. Причиной скандала стали неприязненные отношения между ними. Во время ссоры один из мужчин достал охотничий карабин и стал стрелять в трех оппонентов.

В итоге один из них скончался, когда ехал в больницу. Двух других пострадавших смогли спасти, их госпитализировали.

«Подозреваемый задержан. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения», - рассказали в СК.

Ведомство сообщило РИА «Новости» , что конфликт случился из-за парковочного места. Мужчины живут рядом и давно ссорятся по этому поводу. Потерпевшие ранее постоянно парковали автомобиль на территории, которая полюбилась стрелку. В итоге произошла новая ссора.

Ранее в Москве мужчина выстрелил в отца своей избранницы из-за того, что тот запретил дочери встречаться с ним. В итоге между ними случился конфликт, сначала нападавший ударил оппонента ножом, а потом достал пневматический пистолет.

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