На мусорном полигоне на Камчатке нашли тело новорожденного
На мусорном полигоне на Камчатке обнаружили тело новорожденного ребенка. Следственное управление СК России по Камчатскому краю возбудило уголовное дело, об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
«На территории полигона твердых бытовых отходов, расположенного в Петропавловске-Камчатском, среди бытового мусора обнаружено тело новорожденного ребенка мужского пола», - написала пресс-служба.
СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка». Следователи осмотрели место происшествия, допросили свидетелей.
В Тверской области ранее новорожденную девочку нашли на лестничной площадке многоквартирного дома. Уголовное дело по статье об оставлении в опасности возбудили против отца ребенка, который по просьбе матери увез девочку и бросил.