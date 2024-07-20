20 июля 2024, 01:45

На Кубани задержали убийцу бойца спецоперации

РИА «Новости»
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Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего участника спецоперации в Армавире. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Задержанного ранее объявили в розыск. В ночь на 14 июля около кафе на улице Ленина в Армавире он в ходе конфликта ударил ножом в живот бойца СВО. После этого скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

«Фигурант доставлен к следователю, с ним проводятся необходимые следственные действия», - заявили в ведомстве.

Кроме того, следователи СКР задержали двух знакомых нападавшего, которые тогда находились с ним в одной компании, а после убийства помогли скрыться. С ними также проводятся следственные действия.

Следователи допрашивают участников конфликта, родственников и знакомых нападавшего. Ход расследования находится на контроле у руководителя регионального СК.

Кадры задержания убийцы бойца СВО опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Волк заявила, что полиция установила личность зарезавшего бойца СВО. Им оказался 29-летний местный житель, имеющий судимость.

Задержания Убийства Краснодар Поножовщины Следственный комитет России Краснодарский край
19 июля 2024, 21:30
Момент задержания экс-главы Шатуры Артюхина сняли на видео
Телеканал «360»
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Сотрудники ФСБ после задержания бывшего главы городского округа Шатура Алексея Артюхина привезли его в здание администрации. Это следует из видео, которое оказалось в распоряжении 360.ru.

На кадрах бывшего главу муниципалитета задержали в момент, когда он пытался сесть в припаркованную около дома машину. Рядом с ним остановился внедорожник, откуда вышли сотрудники управления ФСБ по Москве и Московской области в масках.

Силовики поставили Артюхина перед машиной, а сами начали обыск его транспортного средства. На следующих кадрах видно, что бывшего главу округа привезли в администрацию. Задержание сотрудники ФСБ провели по подозрению чиновника в махинациях с бюджетными деньгами.

Экс-главу городского округа Шатура Алексея Артюхина обвинили в растрате 221,5 миллиона рублей , выделенных на строительство водозабора и очистных сооружений. Тверской суд Москвы по ходатайству следователей арестовал бывшего чиновника до 17 сентября.

Задержания ФСБ Видео Шатура
19 июля 2024, 19:53
Майнинг-фермеры в Приангарье задолжали 200 млн за электричество
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В Иркутской области возбудили уголовные дела по факту незаконного потребления электроэнергии при майнинге. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка СК.

Производство начали по статье о мошенничестве в особо крупном размере, уточнили в ведомстве.

Следствие установило, что в ДНТ и ТСН «Молодежное» в Иркутском районе местные жители разместили 500 единиц майнингового оборудования и подключили его к электросетям. Платили за свет по льготному тарифу для бытовых нужд.

В СК подчеркнули, что ущерб от действий подозреваемых составил более 200 миллионов рублей.

Сотрудники Следкома провели обыски, изъяли оборудование для майнинга и допросили свидетелей.

Президент России Владимир Путин поручил урегулировать майнинг криптовалют на законодательном уровне. В том числе глава государства указал на необходимость обсудить вопросы налогообложения.

Уголовное дело Электричество Иркутская область Криптовалюты Мошенничество
19 июля 2024, 19:42
Сжегшей паспорт перед клубом россиянке вынесли приговор
РИА «Новости»
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Блогеру Евгении Хоффман, которая публично сожгла паспорт перед клубом в Брянске и транслировала процесс в соцсетях, на два года и три месяца запретили посещать заведения, где продается алкоголь. Девушке также нельзя будет ходить на концерты и другие мероприятия, покидать дом после 22:00 и выезжать из города Дятьково. Такой приговор вынес Советский районный суд Брянска.

Хоффман также обязали выплатить 150 тысяч рублей морального ущерба избитой местной жительнице, с которой она столкнулась в баре гостиницы «Брянск». Свою вину подсудимая полностью признала.

Приехавшая в Брянск из Москвы Евгения Хоффман в ночь на 1 января этого года устроила в своих социальных сетях прямую трансляцию с сожжением паспорта около ночного клуба.

После задержания в рамках уголовного дела за надругательство над гербом России она призналась, что находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения и уничтожила уже недействующий документ.

К этому времени против девушки уже возбудили уголовное дело о причинении вреда средней тяжести из хулиганский побуждений. За полтора месяца до своей «огненной акции» Хоффман сломала нос подруге.

Уголовное дело Паспорта Суд Приговоры Блогеры Россия
19 июля 2024, 17:55
Суд арестовал топтавшего крест дагестанского блогера
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Московский суд арестовал блогера из Дагестана, которого задержали за надругательство над православным крестом. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«С учетом позиции Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд заключил 28-летнего мужчину под стражу», - заявили в ведомстве.

Следователи выяснили, что 12 июля мужчина во время стрима в интернете растоптал православный крест. Правоохранители также установили, что в 2022 году фигурант через один из мессенджеров отправил три видеоролика с порнографическими изображениями несовершеннолетних.

Блогеру предъявили обвинение по статьям «Оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних» и «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий». На заседании фигурант против меры пресечения не возражал.

Ранее муфтий Исмаил Бердиев призвал строго наказать блогера за его поступки.

Суд Прокуратура РФ Православие Блогеры Религия

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