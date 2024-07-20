На Кубани задержали убийцу бойца спецоперации

Задержанного ранее объявили в розыск. В ночь на 14 июля около кафе на улице Ленина в Армавире он в ходе конфликта ударил ножом в живот бойца СВО. После этого скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, несмотря на усилия врачей.

«Фигурант доставлен к следователю, с ним проводятся необходимые следственные действия», - заявили в ведомстве.

Кроме того, следователи СКР задержали двух знакомых нападавшего, которые тогда находились с ним в одной компании, а после убийства помогли скрыться. С ними также проводятся следственные действия.

Следователи допрашивают участников конфликта, родственников и знакомых нападавшего. Ход расследования находится на контроле у руководителя регионального СК.

Кадры задержания убийцы бойца СВО опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее Волк заявила, что полиция установила личность зарезавшего бойца СВО. Им оказался 29-летний местный житель, имеющий судимость.