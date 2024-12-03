На Камчатке мужчину приговорили к 8 годам тюрьмы за финансирование терроризма

«Иностранный гражданин перевел денежные средства на счет установленного участника международной террористической организации для ведения вооруженной борьбы по мотивам радикальных религиозных убеждений на территории Сирийской Арабской Республики», - заявили в ФСБ.

Мужчину приговорили к восьми годам заключения. Первые три года он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания - в исправительной колонии строгого режима.

Ранее исламского блогера-радикала Нурмухамада Шарипова приговорили к 12 годам тюрьмы за подготовку теракта в здании ФСБ. Он признал вину в финансировании и участии в ИГИЛ*. Остальные фигуранты по этому делу получили сроки от 16 до 22 лет колонии.

*«Исламское государство» - запрещенная в России террористическая организация.