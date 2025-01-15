«На детях можно неплохо заработать». Появилась запись разговора похитителей из Козельска

Идея похитить ребенка появилась у четверых членов одной семьи в ноябре 2023 года. Они объездили несколько населенных пунктов, прежде чем перешли к действиям. На опубликованных следователями кадрах женщина обсудила с подельниками план преступления. Она предложила похитить школьника младшего возраста, дать родителям 48 часов на уплату выкупа, а после получения денег где-нибудь высадить.

«На детях можно неплохо заработать, как бы это ни звучало», - ответил соучастник.

В результате 29 ноября участники банды похитили девочку из Козельска , увезли к себе домой в Ульяновском районе, а на следующий день оставили на улице в Белевском районе Тульской области. Полицейские задержали похитителей. Суд приговорил двух мужчин к восьми и 14 годам в колонии строгого режима, женщину - к 12 годам в колонии общего режима. Четвертый уехал в зону СВО.