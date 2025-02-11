На Алтае с экс-полицейского взыскали 2,4 млн рублей неподтвержденных доходов

Иск в суд поступил после прокурорской проверки. Правоохранители установили, что 2,4 миллиона рублей поступила на банковский суд подозреваемого и его жены, но законность получения средств они подтвердить не смогли. Общая сумма поступлений превысила официальный доход супругов за последние два года.

Прокурор направил исковое заявление в Чемальский районный суд о взыскании подозрительных накоплений в доход бюджета.

Ранее стало известно, что в 2024 году в суды поступили более семи тысяч исков о взыскании 1,5 миллиарда рублей с владельцев банковских карт, на которые первично переводили похищенные мошенниками деньги. Прокуратуре удалось их взыскать.