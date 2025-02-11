11 февраля 2025, 11:36

На Алтае с экс-полицейского взыскали 2,4 млн рублей неподтвержденных доходов

РИА «Новости»
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Прокуратура Алтайского края взыскала с бывшего полицейского и его супруги 2,4 миллиона рублей неподтвержденных доходов. Об этом сообщила пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Иск в суд поступил после прокурорской проверки. Правоохранители установили, что 2,4 миллиона рублей поступила на банковский суд подозреваемого и его жены, но законность получения средств они подтвердить не смогли. Общая сумма поступлений превысила официальный доход супругов за последние два года.

Прокурор направил исковое заявление в Чемальский районный суд о взыскании подозрительных накоплений в доход бюджета.

Ранее стало известно, что в 2024 году в суды поступили более семи тысяч исков о взыскании 1,5 миллиарда рублей с владельцев банковских карт, на которые первично переводили похищенные мошенниками деньги. Прокуратуре удалось их взыскать.

Прокуратура РФ Полиция
11 февраля 2025, 11:05
Появилось видео задержания стрелка, лишившего глаза бойца ММА Крайнова
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Полиция Краснодарского края задержала подозреваемого в стрельбе в 29-летнего мужчину в одном из развлекательных заведений в Краснодаре. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

ЧП произошло ночью 9 февраля. В ходе результате оперативных мероприятий на посту ДПС «Успенском» госавтоинспекторы остановили автомобиль, на котором скрылся злоумышленник, под управлением 32-летнего жителя Чеченской Республики «Водителя и 34-летнего пассажира, причинившего ранение мужчине в краевой столице, задержали. При досмотре транспортного средства обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с травматическим пистолетом, а также магазин и 18 патронов к нему, - отметили в МВД.

Следователи завели уголовное дело по статье «Хулиганство».

Пострадавшим оказался боец смешанного стиля Руслан Крайнов. Клуб «Нарт» в соцсети Instagram* отметил, что спортсмен лишился глаза, ему потребуется операция. Крайнов за карьеру провёл пять боёв и одержал пять побед.

В начале февраля неизвестный открыл стрельбу на западе Москвы.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов - социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Задержания Краснодар
11 февраля 2025, 03:49
Мужчина жестоко убил сына и дочь гарпуном из-за змеиной ДНК
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Житель Калифорнии похитил своих маленьких детей и расправился с ними. Свои действия он объяснил одержимостью теориями заговора, сообщил New York Post.

В августе 2021 года Мэтью Тейлор Коулман планировал провести отпуск с женой Эбби и двухлетним сыном и десятимесячной дочерью. Однако вместо этого он посадил детей в фургон и уехал.

Выяснилось, что мужчина привез сына и дочь на ферму в Мексике. Там он заколол их гарпуном. Детские останки обнаружил хозяин фермы. Коулмана быстро задержали.

На допросе мужчина признался в одержимости конспирологической теорией QAnon, согласно которой, миром правит международная секта педофилов-кровопийц. Она мешает президенту Дональду Трампу и патриотам США навести порядок в стране.

Американец заявил, что QAnon заставил его поверить, что в его детях есть опасная для человечества змеиная ДНК. Поэтому он расправился с ними. Сейчас мужчина находится под стражей.

Ранее в Тверской области отец зарезал трех сыновей и маленькую дочь. После расправы над детьми уроженец Таджикистана пытался покончить с жизнью.

США Дети Мужчины Калифорния Теории заговора
10 февраля 2025, 23:12
Избивали и насиловали. На Урале двое парней издевались над девочкой на камеру
РИА «Новости»
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В городе Макушино Курганской области двое парней жестоко избили на камеру полуголую девочку-подростка. Издевательства над ребенком транслировали в соцсетях, сообщило издание 45.ru.

Несовершеннолетнюю девочку истязали в начале февраля.

«Это все у нее (пострадавшей - прим. ред.) дома и происходило. Мама работала в ночную смену, ее дочка позвала на ночевку девочку к себе, а та пришла с двумя парнями и еще одной девушкой», - рассказал собеседник издания.

Компания издевалась над ребенком в течение 10 часов - с 19:00 до 05:00.

Как сообщил другой источник, насилие над девочкой началось из-за желания ее знакомой отомстить. Подростка сначала избивали, а потом изнасиловали. Парни использовали для своих зверств бутылку. Ребенку порезали ухо, щеку и половые органы.

Компания записала около 10 роликов длительностью по минуте каждый. Одно из видео сделали на улице. На этих кадрах было видно, как девочку били, обзывали и плевали на нее.

Все закончилось, когда подросток пришла к соседям, а те вызвали скорую помощь и полицию. Полицейские установили личности подозреваемых, задержали их и доставили в отдел.

Возбуждены уголовные дела по статье о насильственных действиях сексуального характера группой лиц, совершенных в отношении несовершеннолетней. При этом неизвестно, привлекут ли к ответственности других молодых людей.

Ранее в Калининградской области задержали мужчину, которого подозревают в истязании 13-летней дочери.

Уголовное дело Дети Больницы Скорая помощь Молодежь Курганская область Соцсети Видео Изнасилования Полиция Избиения
10 февраля 2025, 20:10
Пострадавшую после операции пациентку клиники «Я здорова» ввели в медикаментозную кому
РИА «Новости»
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Врачи инфекционной больницы Москвы ввели в медикаментозную кому пациентку после перенесенной операции в частной клинике «Я здорова». Об этом 360.ru сообщил муж пострадавшей женщины.

Он уточнил, что супругу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, врачи оценили ее состояние как тяжелое.

Собеседник 360.ru подчеркнул, что состояние жены ухудшилось после введения анестезии.

«У нее случился токсический шок, ДВС (диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови, возникает при сепсисе - прим. ред.), отказали печень и почки», - заявил супруг пострадавшей пациентки.

Об экстренной госпитализации в инфекционную больницу нескольких женщин после операций в московской частной клинике «Я здорова» ранее сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора. В ведомстве заявили, что работу клиники приостановили на время эпидемиологического расследования.

В московском управлении Следственного комитета сообщили, что завели уголовное дело после госпитализации женщин, которым провели оперативное вмешательство в частном медицинском центре.

Уголовное дело Больницы Врачи Женщины Москва

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