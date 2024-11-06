Мытищинского живодера арестовали до 21 декабря

Сам мужчина на процессе назвал себя жертвой травли со стороны соседей и полиции.

«С собаками я жестоко не обращался. Когда все происходило, меня подрезал мужчина с оружием и сказал, чтобы их отвязывал. Я испугался и начал дальше отъезжать. В этот момент они поскользнулись. Я увидел, посадил их в багажник - это все есть в уголовном деле», - сказал он.

Житель Мытищ добавил, что рассказал обо всем следователю. Также он отметил, что после ситуации на дороге соседи якобы устроили ему травлю и порезали колеса на машине.

«Мне фекалиями измазали машину, ударили лопатой по голове. После этого мне пришлось защищаться. Приезжали по несколько человек и пытались меня избить», - сказал обвиняемый.

Он также добавил, что у него остался сын, а решение о мере пресечения «ломает ему судьбу».

«Ребенок был каждый день с отцом, а теперь не увидит его полтора месяца. Мне все равно, судья принял решение, которым поставил крест на судьбе ребенка. Ему ломают судьбу. Он пять лет был с отцом, день ото дня. Жалею о своем поступке, но что я могу поделать? Дурацкое стечение обстоятельств в итоге вылилось в такую ситуацию», - заключил мужчина.

В прокуратуре Московской области добавили, что обвиняемый не признал вину в совершении преступления и просил избрать меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

В конце сентября в Мытищах на Лесопарковой улице мужчина привязал к заднему бамперу ВАЗ-2104 двух собак. После этого он сел за руль и протащил их по асфальту. Животные выжили. Местные жители написали заявление в полицию и помогли вычислить номер машины.