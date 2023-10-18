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Собеседница «360» рассказала, что она работает в семейном клубе «Патока», руководителем которого является одна из подозреваемых по делу. Женщина также добавила, что лично не знакома с матерью 15 детей, которую обвиняют в торговле людьми.

Сотрудница клуба и другие люди, связанные с организацией, начали прилагать все усилия, чтобы заступиться за руководителя.

«Мы сейчас собираем подписи, делаем все возможное, чтобы ей помочь. Мы от нее видели только добро», - рассказала женщина.

По ее словам, обвиняемую было невозможно заподозрить в чем-либо криминальном.

«Чудесный человек. Она всем помогала, всем всегда помогает, мне в том числе», - пояснила собеседница.

Муж обвиняемой, по словам женщины, не ожидал ничего подобного.

«Тяжело, неожиданно для него. Для него шок, для всех шок. По возможности поддерживаем», - рассказала она.

Первые слушания, по информации женщины, состоялись уже сегодня.

Ранее в квартире москвички, подозреваемой в торговле детьми, прошел обыск.