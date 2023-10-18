«Мы от нее видели только добро». Сотрудница семейного клуба — о подозреваемой в торговле детьми
Сотрудница семейного центра помощи детям-сиротам, инвалидам и многодетным семьям рассказала «360» о москвичке, которую заподозрили в соучастии в торговле людьми. По словам женщины, от обвиняемой она и многие другие люди получали только добро.
Собеседница «360» рассказала, что она работает в семейном клубе «Патока», руководителем которого является одна из подозреваемых по делу. Женщина также добавила, что лично не знакома с матерью 15 детей, которую обвиняют в торговле людьми.
Сотрудница клуба и другие люди, связанные с организацией, начали прилагать все усилия, чтобы заступиться за руководителя.
«Мы сейчас собираем подписи, делаем все возможное, чтобы ей помочь. Мы от нее видели только добро», - рассказала женщина.
По ее словам, обвиняемую было невозможно заподозрить в чем-либо криминальном.
«Чудесный человек. Она всем помогала, всем всегда помогает, мне в том числе», - пояснила собеседница.
Муж обвиняемой, по словам женщины, не ожидал ничего подобного.
«Тяжело, неожиданно для него. Для него шок, для всех шок. По возможности поддерживаем», - рассказала она.
Первые слушания, по информации женщины, состоялись уже сегодня.
Ранее в квартире москвички, подозреваемой в торговле детьми, прошел обыск.