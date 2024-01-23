«Мы не кровожадные». Отец подозреваемого в убийстве кавээнщика в Сочи дагестанца рассказал о сыне

Из-за чего произошла потасовка, он не знает. Но свидетели, по словам Закира, видели, что у Амирана был нож. Это запечатлели и камеры видеонаблюдения, добавил он.

«Он (Амиран - прим. ред.) и других оскорблял, маму задел. Он же (сын Закира - прим. ред.) туда не драться поехал. <…> Такой нелепый случай», - сообщил Закир.

Отец добавил, что уже несколько дней не может дозвониться до сына. Тот тоже на связь не выходил. Сам Артур, отметил Закир, «и мухи не обидит». Сейчас родитель пытается разобраться, что же произошло. Как рассказали ему очевидцы, повздорить молодые люди могли из-за того, что Амиран оскорблял и парней, и их родственников, потом предлагал подраться на ножах.

«От броска же люди не умирают. <…> Я не верю, не может быть. Никогда [Артур] мухи не обидит, я это знаю. Видимо, сильное что-то было. Я очень сожалею. <…> Мы не кровожадные, мы педагоги», - подчеркнул Закир.

Он выразил слова сочувствия родителям погибшего юмориста, отметив, что на его месте мог оказаться и его сын.

Знакомый Артура также сообщил «360», что не знает подробностей драки, но товарища не считает конфликтным человеком.

«Я сам только что узнал. Я подробностей пока не знаю. Парень (подозреваемый - прим. ред.), конечно, золотой, хороший. Тоже неконфликтный. Что там случилось - без понятия», - поделился собеседник.

Ранее друг погибшего заявил, что охранники в месте проведения фестиваля вели себя некомпетентно. Они вывели молодых людей на улицу, как собак , чтобы те дрались там. По предварительной информации, подозреваемый толкнул Геворкяна, юморист упал и получил травму головы.