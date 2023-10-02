МВД задержало подозреваемых в вымогательстве на юге Москвы

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«Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Подмосковья и Южного административного округа столицы задержали девятерых подозреваемых в вымогательстве», - уточнили в ведомстве.

По данным МВД, злоумышленники под маской представителей общественной организации по защите прав потребителей требовали деньги с продавцов за нарушение российского законодательства. Так, подозреваемые подговорили ребенка, чтобы тот купил алкоголь в торговой точке. После этого участники преступной группировки стали вымогать у администратора магазина деньги в обмен на молчание о произошедшем.

В итоге сотрудники полиции задержали девятерых подозреваемых. В их домах во время обысков нашли телефоны, видеотехнику, компьютеры, удостоверения действующих и бывших участников общественной организации. Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Сейчас правоохранители устанавливают все преступные эпизоды банды.

Ранее суд в Москве вынес приговор 55-летнему мужчине и 79-летней женщине, обвиненных в краже уникальной коллекции картин, имеющих особую культурную и художественную ценность.